Lo confirmó el secretario general de La Bancaria, Sergio Giménez, en el programa AMM de Canal 8. Aún no se tiene una explicación sobre las razones que impulsaron a las autoridades a esta decisión.

La sucursal de Banco Francés ubicada en plena calle San Martín de Tunuyán, cerraría sus puertas en unos 90 días, según informó esta mañana Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria Mendoza.

«El banco Francés habría tomado una decisión, lo digo en potencial porque no está la comunicación formal, con la sucursal Tunuyán y se plantean tres alternativas. Entre ellas está la fusión de sucursales con la sede de Luján de Cuyo», comenzó diciendo Giménez y agregó que también está la alternativa de cierre definitivo y también traslado a otra ciudad.

En cuanto a la situación tanto por la entidad financiera como por los empleados de esta sucursal, Giménez se mostró preocupado, «por un lado por todo lo que implica una posición bancaria en una localidad (en este caso Tunuyán) y, por supuesto, por la situación y continuidad de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en esta sucursal al día de hoy».

En este sentido, el funcionario gremial apuntó: «hemos tomado algunas medidas con respecto a los trabajadores. Hemos pedido conciliaciones al Ministerio de Trabajo al efecto que en este ámbito nos garanticen la continuidad laboral de estos trabajadores. Por otro lado, hemos hecho algunas acciones, involucrando al intendente de Tunuyán quien ha tenido algunas intervenciones con autoridades del banco Francés, quienes iban a estudiar el pedido que le había hecho el propio mandatario. Aún no tenemos repercusiones de esa intervención».

«El cierre de una filial no solamente implica bajar las persianas, sino que también dejamos en una región en este caso sin puestos de caja, sin cajeros automáticos, sin la posibilidad de acceder al crédito. Creo que en estos tiempos, donde hace tanta falta una reactivación de las economías regionales, en la que las entidades financieras pueden aportar a esta situación. Retirarse con la figura de fusión con otra sucursal, no me parece la mejor señal», reflexionó Giménez.

Con respecto a las razones sobre el cierre o traslado de esta sucursal tunuyanina del Francés, el hombre de La Bancaria manifestó: «Nos llama poderosamente la atención esta situación y está bueno que lo discutamos, porque sobre todo estos bancos que están incluidos en una cámara de bancos extranjeros tienen presupuestos por cumplir y lo extraño de esta situación es que la sucursal Tunuyán ha cumplido en un 147% los presupuestos exigidos. Quiere decir que la labor de los compañeros que trabajan allí ha sido por encima de los umbrales que el mismo banco propuso como objetivo. Por lo tanto, ni siquiera desde el punto de vista de producción o rentabilidad hay argumentos para proceder a esta decisión que ha tomado el banco».

Lo cierto, es que en unos tres meses la única sucursal valletana del banco Francés que se ubica actualmente en Tunuyán cerrará sus servicios aquí para trasladarse a otra ciudad o fusionarse con otra filiar de la zona centro de Mendoza.

Vale decir, que la última entidad bancaria de capitales extranjeros que cerró en Tunuyán había sido la del Banco Galicia y lo hizo hace poco más de 15 años. Hoy, otro banco, también de capitales extranjeros, estaría dejando esta ciudad en poco tiempo más.