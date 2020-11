Oficialmente, la temporada arranca el 1 de diciembre y las provincias junto al gobierno nacional deben unificar criterios en el tema en medio de la pandemia. Algunos detalles de cómo será.

A doce días del inicio de la temporada de verano, el Gobierno Nacional articula con las provincias y ultima detalles para encarar los meses de vacaciones bajo los protocolos que demanda la “nueva normalidad” por la pandemia de coronavirus.

Así, el ministro de Turismo Matías Lammens se reunió con gobernadores de las provincias de mayor afluencia turística del país para ultimas detalles de cara al próximo 1° de diciembre cuando comience la temporada estival

Con el objetivo de no seguir profundizando la crisis económica, ya en octubre el Gobierno definió y comenzó a comunicar cómo será la temporada de verano que arrancará el próximo 1 de diciembre. Desde Nación habían anunciado que no se requerirá test negativo de COVID-19 para trasladarse dentro del país, sin embargo dio vía libre a las provincias a establecer sus propias condiciones teniendo en cuenta la situación epidemiológica particular de cada distrito.

Gobernadores de las provincias más representativas de la actividad turística acordaron con el Ministerio de Turismo y Deportes que no requerirán a los visitantes que cumplan cuarentena ni presenten un PCR negativo de coronavirus.

Autoridades de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, las nueve provincias que conforman el mayor mercado receptivo de turistas en temporada estival (en conjunto son el destino del 90% de los viajantes), resolvieron con la cartera que conduce Matías Lammens no imponer mayores condiciones a las ya establecidas a lo largo de este año como mantener el distanciamiento, utilizar alcohol en gel, barbijo o tapa boca.

También se supo que algunas de esas provincias pedirán inscripción previa en el “registro vacacional”, que asienta el número de ingresos a ciertos municipios y el movimiento del viajero dentro del país, según informó Telam.

Además de no exigir la realización de una cuarentena ni el test negativo de coronavirus, en estos lugares los turistas tampoco estarán obligados a contar con un seguro de viaje. Desde la cartera de Turismo y Deportes explicaron que los acuerdos se lograron gracias al trabajo que llevaron en conjunto Lammens, su equipo, los gobernadores y ministros de esas provincias, para homogeneizar los requisitos para la temporada estival.

Los estados provinciales ya están en comunicación con la Secretaría de Innovación Pública para avanzar con el control de circulación mediante el registro vacacional. Buenos Aires es una de las que ya se puso en contacto. La provincia gobernada por Axel Kicillof formalizó este miércoles la autorización para el desarrollo de la actividad turística a partir del 1° de diciembre y hasta el 4 de abril de 2021. A través de la resolución conjunta 109 de la Jefatura de Gabinete bonaerense y el Ministerio de Producción se aclaró que la continuidad del turismo estará sujeta al “estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente aprueben” las autoridades de la provincia.

Se aclaró en la medida que, “a efectos del desarrollo del turismo y sus actividades afines, será obligatorio que los habitantes que prevean viajar con fines turísticos cuenten con el Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19”, que deberá ser tramitado en el sitio https://www.argentina.gob.ar/circular. El certificado será válido “únicamente para el ingreso y permanencia en el distrito para el cual se hubiera expedido y por el plazo declarado y autorizado en virtud del mismo”.

El Gobierno Nacional comenzó a ofrecer beneficios para la compra de paquetes turísticos, pasajes y alojamientos para viajar dentro del país con el objetivo de la reactivación económica de la actividad que se vio duramente afectada por la pandemia. Sin embargo, desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) advirtieron que el nivel de reservas para los meses de enero y febrero aún se mantiene muy bajo, con más consultas que operaciones concretadas.

“A pesar de la iniciativa del Gobierno de organizar el programa Previaje con una importante asignación de recursos para la reactivación del turismo, la demanda no responde aún como hubiésemos querido”, manifestaron desde Fehgra.

Priorizando la economía, de todas formas el Poder Ejecutivo no quiere descuidar el aspecto sanitario ante el temor de una segunda ola de contagios. Por ello, para evitar el colapso del sistema de salud ante eventuales nuevos infectados que pueden llegar a generarse durante la temporada de verano, está prevista la instalación de 18 hospitales modulares en todo el país.

Vuelos de cabotaje

Desde este jueves, la lowcost Jetsmart retoma su actividad luego del confinamiento. Lo hará con vuelos que conectan a Buenos Aires con Neuquén, Bariloche, Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán. Durante los próximos meses, sumarán otras rutas. “En la última semana vimos un creciente interés de las personas por adquirir sus pasajes para el tramo final del año, las fiestas y para aquellos destinos que permiten hacer turismo al aire libre y que dieron señales de oportunidades para vacacionar durante la temporada de verano. Esto será un impulso importante para la reactivación de las economías regionales”, expresó Darío Ratinoff, gerente comercial de la empresa.

En el mercado de cabotaje, los vuelos regulares fueron habilitados a mediados de octubre. Aerolíneas Argentinas comenzó su operatoria regular el 22 de octubre y el resto de las empresas lo hará en las próximas semanas.

En tanto, Flybondi anunció que comenzará con su operación regular durante la primera semana de diciembre. Lo mismo indicaron desde la compañía Andes, que prevé vuelos a Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Salta y Jujuy a finales del mes próximo.

Fuente: Infobae