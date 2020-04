Se podrán pagar hasta 8 boletas por personas.

Desde hoy lunes estarán habilitadas las empresas de cobro de servicios, garantizando la seguridad de los empleados como así también la de los clientes, como lo ha recomendado el Ministerio de Salud de la Nación.

Algunas de las principales medidas son restringir el ingreso de clientes al interior del local (1 persona por cada metro cuadrado), la presencia de personal de seguridad para garantizar organización y distancia en las correspondientes filas. Los empleados deben tener todos los elementos de seguridad correspondientes (barbijo, guantes, mascarillas).

Los bancos hoy trabajaran nuevamente con el sistema de turnos para poder acceder a realizar el trámite.

Respecto al pago de las facturas, hoy podrán pagar las personas que tengan documento terminados en 0 y 1, mañana martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9. Cada persona podrá pagar solo hasta 8 facturas.

En cada fila tendrán prioridad adultos mayores y es obligatorio que todas las personas lleven DNI, para poder hacer cumplir la terminación del mismo como está decretado. Si bien la mayoría de locales acepta efectivo y tarjeta de débito, recomendamos confirmar con cada empresa qué medios de pago acepta cada local.

La atención en cada local será de lunes a viernes de 08:00 ha 18:00 horas.

¿Cuáles son las empresas de cobranzas extrabancarias?

Pago Fácil, Rapipago, Bica Agil, Cobro Express, Multipago, Plus Pago, Pronto Pago, Provincia Net y Ripsa.

¿Dónde puedo chequear qué locales están abiertos?

La apertura de los locales es progresiva y cada día se abrirán más locales, por lo que recomendamos confirmar cuáles están abiertos en cada sitio web:

•PagoFácil

•Rapipago

•BicaÁgil

•Cobro Express

•MultiPago

•ProvinciaNet

•ProntoPago

•Ripsa

¿Qué pasa si no se cumplen con los protocolos de salubridad?

Aquellos comercios que, por cualquier motivo, no estén en condiciones de cumplir las recomendaciones sanitarias basadas en las definiciones del Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Banco Central de la República Argentina, y si las hubiere, de los organismos locales a nivel municipal o provincial, no podrán reanudar el servicio.