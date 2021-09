El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabezó en Nueva York el acto por el vigésimo aniversario de los atentados del 11-S que empezaron este sábado a las 8:46 local (9:46 de la Argentina), hora en el que se estrelló el primer avión de American Airlines contra una de las Torres Gemelas.

Las ceremonias seguirán a lo largo del día y tienen lugar ante fuertes medidas de seguridad y en el marco de un significado especial por la salida de los soldados estadounidenses de Afganistán y el regreso a cierta normalidad en medio de la pandemia de coronavirus.

Mike Low, quien perdió a su hija Sarah el 11-S fue el primero en hablar, recordó lo ocurrido hace dos décadas como un día “gris y negro” y agradeció a quienes lo ayudaron “a atravesar los días más oscuros de nuestras vidas”.

El cantautor Bruce Springsteen también participó del homenaje, al entonar su canción “I’ll See You In My Dreams” (“Te veré en mis sueños”), ante una multitud callada y abrazada mientras sonó la canción.

A lo largo del día se realizan cuatro minutos de silencio: el segundo a las 9.03, hora local en la que el segundo avión impactó contra la torre sur, repitiéndose a las 9.37 y 9.59, cuando el tercer avión colisionó contra el Pentágono y el cuarto avión calló en el estado de Pensilvania sin alcanzar su objetivo que era el Capitolio.