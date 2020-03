Mendoza, miércoles 18/03/2020. 12.50 hs

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza comunica:

Ante la aparición de coronavirus (COVID-19) en Argentina, donde ya se han registrado más de 74 casos, de los cuales 4 no son importados y 1 posible autóctono en Chaco; se cumple con informar a la población:

Mendoza cuenta con 15 casos sospechosos internados hasta la fecha. En horas de la mañana llegó a la Provincia, del hospital Malbrán en Buenas Aires, un estudio del paciente de 43 años de nacionalidad Países Bajos internado en el hospital Lencinas, dando negativo para COVID-19.

También, la dirección de epidemiología informó que en horas de la noche de ayer y mañana de hoy se han internado 7 pacientes en diferentes efectores por contar con sintomatología y nexo epidemiológico. A continuación el detalle:

Hospital Humberto Notti: Se internan dos niñas que no cuentan con nexo epidemiológico pero se decide el aislamiento. Ellas tienen 2 y 3 años respectivamente.

Hospital Lencinas: Se encuentra una mujer de 38 años que estuvo en España.

Hospital Scaravelli: Se aíslan 4 pacientes. Una mujer y un hombre que son de EEUU. La mujer tiene 42 años y el varón, 40. Las otras dos personas son amigos de los pacientes de EEUU que viven en Buenos Aires, dos hombres de 29 años cada uno.

Hospital Central: Se internan 2 hombres. Uno de 50 años con procedencia Brasil y otro de 34 años con nexo Brasil.

Hospital Del Carmen: Ingresaron a zona aislamiento 2 pacientes. Una persona de sexo masculino de 26 años proveniente de Brasil y una mujer que estuvo en el país vecino de Chile.

Hospital Español: Hay cuatro pacientes. Una mujer de 48 años con procedencia de Francia y un adolescente de 15 años. Presentan tos y fiebre. También, ingresan un niño de 3 años con procedencia de Brasil y una mujer de 62 años que estuvo en Italia.

Todos los pacientes están en zona de aislamiento, en perfecto estado de salud y a la espera de los resultados de laboratorio.

NO SALGA DE CASA SI NO ES NECESARIO. NO SE REUNA. NO CONCURRA A PLAZAS, BARES Y EVENTOS.

Si cree presentar algun sintoma, consulte por telefono al 0800-800-26843