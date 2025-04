Finalmente ingresó al país este martes el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI). Son U$S12.000 millones de los U$S20.000 convenidos, un monto con el cual las alicaídas reservas del Banco Central (BCRA) se recompusieron tras la salida del cepo al dólar.

El Banco Central no intervino para la compra o venta de divisas, como sucedió este lunes, cuando se puso en marcha la flotación del precio del dólar en bandas entre US$ 1.000 y US$ 1.400.

En efecto, los activos internacionales de la autoridad monetaria aumentaron en el día u$s12.494 millones y tocaron los u$s36.799 millones, desde un mínimo en 14 meses (u$s24.305 millones).

La llegada de los fondos comprometidos se concreta a una semana de que el staff del FMI aprobara el préstamo de U$S20.000 millones para Argentina.

Por su parte, el dólar mayorista abrió $7 por encima del cierre del lunes y se ubica en los $1.205.