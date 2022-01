Así lo detalló la consumidora quien ya registró lo sucedido en defensa al consumidor.

Nuevamente encontraron algo inusual en un envase de salsa lista. Tal como le ocurrió a un vecino de Tupungato, ahora ocurrió en Tunuyán.

Todo comenzó cuando se realizó la compra de este alimento en un reconocido supermercado. En diálogo con 8 Digital, Sabrina Maribel Espejo comentó lo ocurrido. «El día martes pasado, tarde noche voy hacer unas pizzas y compré en el supermercado una salsa pomarola, le pongo la salsa a la primer pizza y todo bien. Luego le coloque el queso y las aceitunas y la lleve al horno, cuando estuvo le serví a mis padres y yo también me serví. Luego me levanto a hacer la segunda pizza, oprimo el sachet de salsa para colocarla en la pizza y algo tapaba la salida de la salsa, oprimo más fuerte y sale un cosa que no logré distinguirla», relató.

Sobre el hallazgo, lo detalló como «blanca de muy mal aspecto, la observé por un largo tiempo pero no pude distinguir que es, lo que puedo captar es que es un pedazo de cuero blanco. Y ahora debido a los días que han pasado se ha puesto duro, entonces me da a entender que es un pedazo de cuero quizás de un animal o vaya a saber de qué».

La preocupación por la situación se agravó debido a que ya habían consumido parte del producto. «En el instante y me comunique con la página vea, dónde me pidieron mis datos, le comunique lo sucedido me dijeron que mí situación la habían enviado a un lugar correspondiente y que un agente se iba a comunicar conmigo para darme una solución». Pese a esta denuncia, «desde aquel día estoy esperando la llamada y yo en mi casa todavía tengo esa asquerosidad por si alguien la requiere y no la puedo seguir teniendo en casa es horroroso», agregó Maribel.

Especialistas señalan que podría tratarse de una especie de hongo que se genera en la conserva, aunque esto no deja tranquilo a los consumidores que exigen mayores controles por parte de las empresas de productos alimenticios.