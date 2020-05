Minutos antes de los anuncios del Presidente respecto de la entrada a una nueva fase de la cuarentena, el Ministerio de Salud de la Nacion dió a conocer las cifras de hoy.

Se reportaron además, 11 fallecidos por causa del COVID-19 en territorio nacional.

A pesar de que no es una buena noticia, no tendria mayor influencia en las condiciones de flexibilizacion por no haberse alcanzado la tasa de duplicacion, que es de 25.

En el reporte matutino, el Ministerio de Salud registró tres nuevas muertes en la Argentina. Dos mujeres, una de 80 años, residente en la provincia de Buenos Aires, y otra de 89 años, de Capital Federal. También un hombre de 59 años, de la ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, se confirmaron ocho decesos más. Tres hombres, dos de 51 y 68 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y otro de 91 años, de Capital Federal. También fallecieron cinco mujeres: dos de 81 y 83 años, oriundas de la provincia de Buenos Aires; y tres de 84, 89 y 98, de Capital Federal.

Los numeros totales a la fecha son:

Contagiados: 5.611

Fallecidos: 293

Recuperados: 1.659

Durante el jueves fueron realizadas 2.703 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 77.901 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.716,8 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 1.659 personas. El número de casos descartados hasta ayer es de 59.768 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 42 años.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nacion