Mucha gente se asombra cuando son publicados los datos diarios de nuevos contagiados en nuestra provincia, cuando no debería sorprendernos ya que, según se ve, la irresponsabilidad sigue a la orden del día.

Anoche, sábado, según consigna Mendoza Post, 112 personas decidieron realizar una fiesta en San José, distrito del Gran Mendoza. Aunque muchos escaparon cuando la Policía llegó hasta el lugar, otros fueron capturados e imputados por la Justicia.

La reunión tuvo lugar en un galpón de la calle Saavedra de esa localidad. Allí, más de un centenar de personas se juntó para celebrar y hasta se dio el lujo de contratar un catering de primer nivel y pasar un grato momento.

«Alrededor de las 2.30 de la mañana, ingresó un llamado al 911 por intermedio de los vecinos que inmediaciones de las calles Saavedra 1180 se estaba realizando una fiesta porque escuchaban música muy fuerte y vieron ingresa vehículos en ese domicilio«, confirmó Jorge Carrizo, Director de Servicios Comunitarios, Seguridad Vial y Defensa Civil.

Como sabemos, en Mendoza continúa la prohibición de reuniones entre amigos y la de juntadas de más de diez familiares, lo que significa que en ambos casos estaban incumpliendo la normativa emitida por el Gobierno provincial para intentar evitar la propagación del coronavirus. Con el arribo de las fuerzas de seguridad y escaparon por las calles aledañas.

«Se activó el protocolo con personal de Diversión Nocturna, Fiscalización y Comercio y Tránsito Municipal. Se arribó al lugar y se encontró con una fiesta clandestina que se interrumpió y se identificó al total de las personas que estaban violando el Artículo 205. Había 111 mayores de edad y un menor. Se le dio conocimiento a la oficina fiscal nº 8 y se detuvo a quien asumió la responsabilidad de quien dijo ser quien planeó la fiesta clandestina. El operativo terminó cerca de las 5 de la mañana por la gran cantidad de personas y se trasladó a la persona que se hizo responsable a la Comisaría 25, que está detenida«, agregó Carrizo.

El funcionario también contó que, por estas horas, «el Municipio evalúa presentarse como querellante y solicitar las penas más duras que se corresponden por el riesgo en el que se ha incurrido. También nos pusimos en comunicación con el Ministerio de Salud para evaluar las medidas que crean conveniente sobre lo sanitario para todas las personas que concurrieron«.

El intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias solicitó que todos los que participaron del encuentro sean enviados a cuarentena obligatoria para evitar cualquier tipo de brote epidemiológico en el departamento.

Pero no es el único caso. Recientemente hubo en la Consulta, San Carlos, un episodio cuanto menos extraño, en el que varias personas fueron detenidas en la inauguración de un café bar. En este caso, las versiones cruzadas de los propietarios y de la policía no llegan a un punto de entendimiento desde lo legal, pero lo cierto es que la gran afluencia de gente en un solo sitio no hace sino acrecentar el riesgo de contagios masivos. Un tema que a los mendocinos nos cuesta entender.

En San Rafael, también este fin de semana, un grupo de amigos fue imputado en San Rafael durante este sábado, luego de organizar una juntada entre ellos, algo que se encuentra prohibido en toda la provincia en el marco del distanciamiento social por coronavirus.

El hecho fue descubierto alrededor de la 1 de la mañana en una vivienda ubicada en Servando Butti al 1700. Por esta razón la Policía llegó hasta la propiedad y aprehendió a los siete participantes de la juntada ilegal. Minutos después, y por orden del Dr. Peluffo, fueron trasladados hacia la comisaría 32 por violar el artículo 205 del Código Penal Argentino.

En Maipú, en otro hecho, un grupo de personas fueron detenidas el miércoles pasado al ser sorprendidas jugando al póker por dinero, con marihuana sobre la mesa y, obviamente, además violando el distanciamiento social obligatorio. El intendente Matías Stevanato expresó que hubo un empleado municipal presente, de quien dijo «que sufra todas las consecuencias legales que correspondan. Con la salud de los maipucinos no se jode«.

Y como si fuera poco, en General Alvear, varios funcionarios fueron denunciados por violar el protocolo de aislamiento al festejar el cumpleaños de una empleada en las dependencias mismas de la municipalidad. Desde la comuna salieron a defenderlos, naturalmente, aduciendo que «los empleados están sumariados y los funcionarios se presentaron en la fiscalía para decir que habían violado el aislamiento. Se presentaron hoy de vuelta y dijeron que participaron en una reunión«, aunque «la foto fue sacada de contexto y usada por el justicialismo«, dijeron.

Aunque las imágenes, en las que se ve que la cantidad de personas presentes excede a las 10 permitidas y no se respetó la distancia social, fueron por demás elocuentes.

Si las autoridades sanitarias deciden retroceder en las medidas de flexibilización, seguramente nos acordaremos de cada uno de estos irresponsables,