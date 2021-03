Son de San Luis y habían viajado a la provincia de Córdoba.

Alumnos de la Villa de Merlo, Carpintería, Los Molles y Cortaderas que llegaron de Carlos Paz el sábado 13 de marzo, fueron aislados. Una niña presentó síntomas y su análisis dio positivo para Covid-19.

El martes una de las alumnas, de 12 años, presentó síntomas como fiebre, dolor de garganta y decaimiento, por lo que fue sometida a un hisopado que luego dio positivo. En el mismo contingente hay otros cinco casos sospechosos. Los estudiantes son contactos estrechos y cumplen el aislamiento en sus domicilios.

La medida tomada es necesaria para cortar la cadena de contagios.A raíz de la permanencia de todo el grupo de chicos en un mismo ámbito y en una medida que busca cortar la cadena de contagios, se decidió aislar a todos, ya que, por tratarse de un viaje festivo, los estudiantes compartieron espacios y actividades durante cinco días.

“Todos los chicos entran en la categoría de contactos estrechos, debido a la convivencia que mantuvieron, y decidimos que la próxima semana no concurran a clases”, explicó la responsable del Plan COVID-19 en la provincia de San Luis, Graciela Sarmiento.“Deben cumplir el aislamiento e hisoparse al séptimo día. Este hisopado no se hace antes porque daría negativo y no tendría valor”, agregó la funcionaria.