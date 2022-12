Será hoy.

Alberto Fernández encabezará este miércoles el acto oficial por los tres años de gestión de gobierno y en dos audiencias recibe a integrantes de la comunidad Mapuche del territorio Williche y de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina.

En el Parque Colón, detrás de Casa Rosada, Alberto es el único orador en el acto por los tres años de gestión de gobierno.

“En estos tres años se hizo muchísimo y todo con una pandemia y una guerra de fondo, pero no sé si este era el momento para hacer un acto enumerando lo que se hizo. Entre las diferencias internas y la oposición que no nos deja pasar una, creo que mejor pasar lo más desapercibidos posibles”, explican fuentes de la Casa Rosada. “Vamos a hablar de las vacunas y no importa lo que hayamos vacunado, la oposición nos va a recordar el vacunatorio vip. Todos van a marcar cosas negativas, todo lo van a dar vuelta”,agregaron. A eso le suman que si el seleccionado de fútbol gana esta tarde, el ánimo del acto será festivo, en tanto que quedará ensombrecido si el selección queda afuera de la final del Mundial.

A las 16, el mandatario recibe en Casa Rosada a integrantes de la comunidad Mapuche del territorio Williche de Neuquén.

A las 18 recibe a miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, en el marco del tradicional saludo de Navidad.