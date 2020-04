El presidente de la Liga de Fútbol de Tunuyán, habló de la situación del fútbol en el departamento.

La crisis económica y edilicia que tienen varios clubes del departamento vienen de largo tiempo atrás y hoy en día producto de la pandemia, que derivó en la suspensión de la actividad, la delicada situación monetaria parece haberse agudizado a un más.

Hoy en día las puertas de los clubes permanecen cerrados sin generar ingresos que podrían ser una solución para algunos y poder terminar algunas obras que están fundamentales como puede ser contar con agua potable.

Algunas instituciones al día de la fecha se les complica poder formar parte de algunos campeonatos superiores a la Liga local, porque las condiciones edilicias no lo permiten o simplemente por no tener los papeles al día. Eso impide que el club aspire a jugar otros torneos, que podrían significar mayores ingresos o que un jugador pueda ser visto por equipos de afuera y se concrete una posible venta.

El actual presidente de la Liga de Fútbol, Alberto Estrella, habló con el 8 Digital y comentó lo siguiente: «Los clubes que forman, yo tengo que asegurar y doy fe que están realizando una esfuerzo enrome por salir del complicado presente que viven».

«Se que hay una crisis muy grande y los clubes no pueden salir y nosotros como Liga poco podemos hacer, en la actualidad la mayoría de los equipos tienen deuda y no podemos ir a cobrar porque sabemos que no tienen».

«Ahora por la situación que estamos viviendo, está todo parado y si confirman que vuelve el fútbol y que se va a jugar a puerta cerradas, acá sería imposible porque no hay para pagarle a los árbitros ni a la policía», aseguró el presidente.

«Yo insisto pese a toda la situación mala que tienen los clubes, en la actualidad me saco el sobrero para destacar el gran trabajo que hacen los presidente de cada equipo».

«Por otro lado la Municipalidad, ha colaborado y mucho para que el fútbol no se detenga, siempre que hemos pedido colaboró con elementos deportivos y hasta con transporte para que se puedan trasladar los jugadores».

«Por el momento soy el presidente de la Liga y no se que pasará en un futuro, si yo no estoy espero que el que venga pueda hacer un buen trabajo y pueda sacar a todos los equipos a flote y que el fútbol de Tunuyán vuelva a estar en los primeros planos», finalizó Alberto Estrella.