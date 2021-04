Luego de dar positivo de coronavirus, Alberto Fernández brindó declaraciones a radio AM750, donde aseguro no saber cómo se contagio: «Sé que hubo algún caso acá en la Quinta, en la cocina, pero me dijeron que no tenía contacto conmigo. Esto debe servirnos para que todos entendamos el riesgo que corremos. Tenemos que entender la gravedad del momento que vivimos y la necesidad de cuidarse»

«Me siento bien. Lo mío fue casi preventivo. Ayer (por el viernes) fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo y Fabiola. A la noche, sentí un dolor de cabeza y me tomé la temperatura y dio 37,3. Me hice un test rápido que dio positivo. Luego hicimos el PCR que esperamos el resultado para el día de hoy (sábado). Se va a analizar en el (Instituto) Malbrán para saber qué cepa y si se confirma el diagnóstico»

Muchas opiniones surgieron en base al contagio del presidente, pese a estar vacunado, al respecto dijó: «Evidentemente la vacuna generó una protección que permite que yo no la esté pasando como puede pasarla una persona de 62 años que tiene esta enfermedad. Creo que si no fuera por la vacuna la estaría pasando muy mal, por lo que me dicen los médicos»

En ese sentido defendió la eficacia de la vacuna Sputnik V al afirmar que gracias a ella, el cuadro de coronavirus que tiene no es grave.