Se lo afirmó a la prensa de España, en el marco de su gira por Europa.

En su gira por Europa, el presidente Alberto Fernández confirmó que buscará su reelección en las elecciones del 2023 y volvió a rechazar las críticas de Cristina Kirchner contra su gestión y el rumbo económico, al advertir que la Vicepresidenta tiene una “mirada parcial”.

En diálogo con la prensa, el mandatario fue interrogado sobre las internas dentro de su frente, “el presidente de la Nación es quien manda en Argentina” y que el ministro de Economía, Martín Guzmán, “nunca fue puesto en duda”, dijo.

Sobre la tensa relación que mantiene con Cristina, “desde 2019 decían que yo sería un títere de ella. Pero yo tomo las decisiones. Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo para que se den cuenta de que yo estoy gobernando. Los debates que propongo son en este tono de voz, no necesito gestos grandilocuentes ni insultos ni maltratos”, dijo.

Mientras defendió el rumbo económico, también confirmó que peleará por un segundo mandato en 2023. «Lo que pido es que me ayuden, le pido que me acompañen y yo escucho sus opiniones. Muchas me parecen valiosas, otras me parece que están equivocadas». Y nuevamente manifestó que busca «poner de pie» a la Argentina.