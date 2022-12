Tras la negativa de la Selección Argentina a incluir a la Casa Rosada como punto de recorrida de la caravana de los festejos por la obtención de la Copa del Mundo, el presidente Alberto Fernández contó que existió un ofrecimiento formal pero que «ellos eligieron otra cosa».

“Hay muchas especulaciones. Yo soy un futbolero consumado y la verdad es que veo las cosas de otra manera. Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy grande y querían una celebración relativamente breve. Yo le hice saber a la AFA que si ellos querían tenían la Casa Rosada a disposición de los jugadores, pero ellos eligieron otra cosa”, dijo el jefe de Estado en declaraciones a la prensa este miércoles por la mañana.

“Es verdad, debo ser el único Presidente que durante su mandato no recibió a los campeones del mundo” reconoció.

El jefe de Estado aseguró que no se siente ofendido por la actitud de los futbolistas porque ninguno lo agavió ni le dijo algo impropio. “Si la decisión estuvo vinculada a no involucrar el fútbol con la política, me encanta”, puntualizó. No obstante aclaró que «la invitación a los deportistas no era partidaria, sino desde su rol institucional como presidente de todos los argentinas»

Alberto Fernández contestó además las críticas por su decisión de haber decretado un feriado nacional para recibir a la Selección. “Me criticaron mucho, pero yo quería que todos fueran a festejar; no existen los feriados parciales, podía hacerlo en una ciudad sí y en otra no, además seguramente muchos rosarinos deben haber estado celebrando en el Monumento a la Bandera; ¿no tenían derecho a hacerlo?”, preguntó.