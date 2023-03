Alberto Fernández se reunió con académicos argentinos en Nueva York

Alberto Fernández arribó este domingo a Estados Unidos y, este lunes inició su agenda oficial, previa a la reunión bilateral con el presidente Joseph Biden. El mandatario argentino, dialogó con académicos que desarrollan su labor en universidades locales, en áreas vinculadas con las ciencias exactas, la educación, el arte, la investigación social, la comunicación y el cine.

En cuanto a la reunión con Biden, será un encuentro de 90 minutos bajo el sistema 1+1, es decir solo con la presencia de ambos mandatarios, y luego se hará una Declaración Conjunta a la prensa.

La reunión se realizó en el consulado argentino en Nueva York, y el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; el embajador de la Argentina en los Estados Unidos, Jorge Argüello; el cónsul en Nueva York, Santiago Villalba Díaz; el Secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informaron fuentes oficiales.

Fue un encuentro de carácter informal entre el Presidente y connacionales referentes en diferentes disciplinas como ciencias exactas, educación, arte, investigación social, comunicación, cine, entre otros, con destacada labor en universidades locales (Rutgers/NJ, Columbia, The New School, New York University, entre otras) e importante actuación en la escena local.

Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, destacó la importancia de la educación pública universitaria para quienes estudian en el exterior y mencionó los programas y maestrías en estudios argentinos en Estados Unidos: «Tratamos de organizar el estudio académico para que ilumine los debates políticos y sociales que son importantes para la región», explicó.

El jefe de Estado también visitó en el consulado la muestra «Trazos de Resiliencia», de Sandra Mayo, una exposición basada en las historias de Sara Rus y Ruth Paradeis, ambas sobrevivientes del Holocausto y víctimas de la dictadura cívico militar que se instauró en la Argentina de 1976 a 1983.

Durante el encuentro, Fernández destacó la importancia de «la educación pública y de calidad», y al referirse a su labor académica dijo: «Quiero devolverle a la educación pública lo que me dio», por eso «sigo dando clases, precisamente para poner en valor la universidad».

Fuente: Télam.