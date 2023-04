Alberto: «Mi enemigo es el macrismo»

Así se expresó el presidente.

El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que la Argentina es «un país independiente y tiene derecho a vincularse con quien crea conveniente» para sus intereses y aseguró que su «enemigo no son los compañeros del Frente de Todos (FdT), mi enemigo es el macrismo, la derecha recalcitrante».

Además, aseveró que el Frente de Todos tiene «preocupación por los sectores más débiles de la sociedad. Cristina (Kirchner) decía que la política es representación de intereses y nosotros representamos a la clase media y a los sectores empobrecidos de la Argentina, no queremos representar al mundo financiero, a los bancos, al poder fáctico de la Argentina».

Sobre su presente y futuro político, sostuvo que «un día Cristina me dijo ‘tenés que ser vos (el candidato a Presidente) porque las posibilidades de que yo gane no son absolutas y si gano no me van a dejar gobernar y vos pudiste construir diálogo con todos: lo hablamos por tres días».

«Es un enorme honor ser Presidente. Voy a terminar este mandato con la tranquilidad de haber dejado todo de mí y con el honor de haber sido el Presidente de los argentinos. Tengo un enorme cariño por este pueblo; si me hubieran dicho ‘elegí cuatro años para ser Presidente’, estos no los elegía. Fueron cuatro años terribles, es la suma del FMI, la deuda de Macri, el 54% de inflación que dejó, la pandemia, la sequía, la guerra», abundó.