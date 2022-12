Aseguró que está «absolutamente metido en la gestión».

El presidente Alberto Fernández, se refirió este miércoles a las elecciones del próximo año y aseguró que no está pensando en su reelección porque está «metido en la gestión».

Durante una entrevista con The Financial Times, afirmó, «con todos los problemas que usted me pregunta que tiene la Argentina, yo solo estoy pensando sólo en cómo resolverlo».

«No estoy pensando en la reelección», agregó.

El jefe de Estado sostuvo, además, que no está «preocupado por la política». «La Argentina tiene una posibilidad de futuro extraordinaria», dijo.

«Lo que quisiera es terminar mi mandato habiendo sembrado a la Argentina de oportunidades. Para que el que me suceda o siga yo, no lo sé, tenga la posibilidad de ver germinar ese sembrado y cosechar en favor de la Argentina», sostuvo.

Estas declaraciones del mandatario se producen después de que la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner anunció que no será «candidata a nada» el año que viene, después del fallo de la causa «Vialidad», en la que fue condenada a seis años de cárcel y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.