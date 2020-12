Aseguran que realizan llamados a través de WhatsApp.

Una vecina del departamento de San Carlos alerta a la comunidad por reiterados intentos de estafas en nombre de Anses. Eliana Sarmiento, dialogó en “A Media Mañana”, relatando la modalidad utilizada por los estafadores.

Pese a que desde el Gobierno ya anunciaron oficialmente que no se realizará el pago de un cuarto IFE, esa es la excusa utilizada por quienes buscan datos de cuentas bancarias. Así, hay personas que recibieron un llamado en el que decían hablar desde la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) para brindarles algún subsidio y en verdad buscaban estafar.

“Me llamaron por WhatsApp, desde un número de Buenos Aires, diciéndome que tenía para cobrar un cuarto IFE. Se estuvieron comunicando conmigo durante toda la tarde del viernes, pidiéndome exclusivamente dos tarjetas para depositarnos la plata”.

“Necesitaba sí o sí una tarjeta de jubilación o pensión. Habían como intervenido mi teléfono, llamé al 130 y me dijeron que era verdad, era uno de ellos. Entonces yo lo creí, porque la misma operadora me pone en comunicación con la misma persona que me estaba llamando por WhatsApp anteriormente”, comentó la mujer.

De esta manera, continuando con las instrucciones de los estafadores, “yo utilicé cuatro tarjetas, porque me pedían que pudieran recibir una trasferencia de $30.000. Hasta que empecé a dudar”.

Afortunadamente, Eliana logró el asesoramiento necesario justo a tiempo, “fui a Anses y me dijeron que era mentira”, la operación de la estafa fracasó cuando estas personas pudieron constatar que en ninguna de las cuentas había dinero, y las mismas fueron bloqueadas”.

Desde el organismo recordaron que de ninguna manera se comunican de manera telefónica ni vía mail para solicitar ningún tipo de datos, ante cualquier duda, se recomienda acercarse a la oficina de Anses más cercana.