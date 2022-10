Así lo informó Contingencias Climáticas.

El pronóstico del tiempo anticipa, poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Alerta de Heladas: Mínimas: Oasis norte – este: -1.5 a 3 C. Valle de Uco: -3 a 0 C. San Rafael: -3.0 C a -4.5 C. G. Alvear: -3.5 C a -4.5 C.

Máxima: 24ºC Mínima: 5ºC.