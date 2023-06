Alfredo Cornejo busca provincializar los diques ubicados en Mendoza

El precandidato a gobernador Alfredo Cornejo, junto a la diputada provincial Jimena Latorre, presentaron proyectos de generación hidroeléctricas, en San Rafael, en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Las iniciativas responden a la necesaria adecuación a la Ley 15.336, de 1960, según la reforma de la Constitución de 1994, que estableció en su artículo 124 que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Cornejo, estuvo acompañado por la precandidata a vicegobernadora por Cambia Mendoza, Hebe Casado; el aspirante a la intendencia de San Rafael, Abel Feidemberg, y el especialista en energía, Pablo Magistocch.

Los dos proyectos para provincializar las centrales hidroeléctricas, también plantean la derogación del decreto 1560/73, por el que el gobierno de facto le reconoció regalías a La Pampa sobre Los Nihuiles, que no corresponden. El gobierno de Mendoza solicitará una indemnización, que se ha cuantificado en 550 millones de dólares, por regalías mal liquidadas a la provincia. “Este cálculo nos permite establecer que el valor capitalizado de las regalías liquidadas a La Pampa, desde 1973, asciende aproximadamente a ese monto”.

Teniendo en cuenta que, ese año, el Poder Ejecutivo Nacional de facto, a cargo del General Lanusse, ordenó ilegítimamente, a través del decreto N° 1.560/73, que Agua y Energía liquidara en favor de La Pampa el cincuenta por ciento (50%) de las regalías que pagaba a Mendoza, situación que se mantiene hasta el presente, pese a los reiterados esfuerzos de Mendoza por derogar la norma.

Cabe destacar que el título de propiedad de las provincias sobre sus recursos, incluido el agua, no es derivado sino originario. En ese marco, sostuvieron que “una nueva concesión para la generación hidroeléctrica otorgada por el Estado Nacional sería nula, atento a que la Nación carece de competencias para erigirse como concedente del uso de recursos provinciales”.

Las concesiones, a partir del vencimiento de las vigentes, deberán ser otorgadas a las provincias en las que se encuentran ubicadas las fuentes de generación hidroeléctrica. “Entre 2023 y 2029, vencen las concesiones de más de 12 centrales hidroeléctricas, a lo largo y a lo ancho de nuestro país”, dijo Latorre y sostuvo que “hay muchas otras provincias que también están implicadas en esta problemática, pero nosotros decidimos tomar la delantera y liderar esta iniciativa, en la que otros senadores y diputados y diputadas nos han acompañado”.

El proyecto incluye a las centrales ubicadas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, Tucumán, Chubut, Santa Cruz y San Juan. Los legisladores mendocinos sostienen que, ante los inminentes vencimientos, “el Gobierno Nacional lo único que ha hecho es la creación del ETAHC (Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados), por Resolución 130/22, que a la fecha no ha presentado un solo informe de los que la norma le encomienda”.

El senador nacional, y actual precandidato a gobernador, comentó que “tienen mucho que ver con San Rafael, con el sur y con los diques, las represas que generan energía. Uno es un viejo reclamo, que tiene la provincia de Mendoza, que es la derogación del decreto de 1973, donde nos están liquidando en forma pésima las regalías hidroeléctricas, compartiéndolas en un 50 y 50% con la Pampa”.

“Este criterio de reparto de regalías es único en el país, ya que las regalías en el resto de las centrales hidroeléctricas se liquidan siguiendo el criterio de la fuente hidroeléctrica”, indicaron los legisladores y agregaron que “la Corte Suprema de Justicia ha resuelto esta discusión, al establecer que corresponde seguir el criterio de la fuente hidroeléctrica para la liquidación de regalías en el fallo Chaco, Provincia del c/ Estado Nacional s/ acción declarativa”.

“La Pampa no participa del dominio de la fuente hidroeléctrica, por lo que carece de todo derecho a percibir la regalía por su aprovechamiento”, resaltó Cornejo y explicó que “la Nación no puede, por vía de Decreto (una norma de inferior jerarquía que la Ley 15.336), disponer su privación al único y legítimo titular de la fuente hidroeléctrica” aseveró Cornejo.

El reclamo de la derogación del decreto 1560/73, es sin perjuicio de lo que le corresponde por derecho percibir a la provincia de Mendoza desde 1973 por el concepto de regalías hidroeléctricas. “Mendoza no declina a lo que constituye su derecho y que se encuentra pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijeron y remarcaron que “este reclamo judicial se ha realizado en conjunto entre el Ejecutivo provincial, Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno”.

Actualmente hay dos proyectos que pueden ser tratados, y que son beneficiosos para Mendoza, porque tendrían consenso.

El primero se refiere a la distribución equitativa de los subsidios del transporte público, el cual permitiría ampliar los subsidios de transporte que pone la provincia, a lugares donde hay poca frecuencia de transporte público.

El otro proyecto, pertenece al kirchnerismo, y busca mantener nacionalizada a las represas hidroeléctricas. Pertenece al senador Oscar Parrilli, el ex secretario general de la vicepresidenta Kirchner. “Él quiere en ese proyecto que las represas, entre ellas Diamante, pasen a ser administradas por ENARSA, sigan siendo administradas por el Gobierno Nacional. Hasta el momento, lo hemos bloqueado, lo hemos logrado con gente del frente de todos que no quiere, porque se siente perjudicada, tanto de Río Negro, como de Neuquén, entre otros, que no quiere que eso ocurra” explicó.

Según explicó el legislador, pondrá toda su influencia nacional para lograr los acuerdos en el Congreso y dijo que Latorre ya cuenta con avales de diputados distintas provincias. El objetivo es lograr licitaciones propias, y tener la propiedad de esas represas en el futuro.