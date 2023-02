El senador nacional de Cambia Mendoza, confirmó este miércoles, que será candidato a gobernador este 2023.

Alfredo Cornejo, comunicó a través de Twitter, que ha decidido aceptar la postulación será candidato a la gobernación de Mendoza.

“He escuchado con atención todas las opiniones en torno a la propuesta que ha hecho pública Rodolfo Suarez. Me he tomado el tiempo necesario para reflexionar y quiero comunicarle a las mendocinos y mendocinos que he decidido aceptar la postulación para ser Gobernador» expresó el senador.