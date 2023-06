Alfredo Cornejo: «En esta elección es importante que elijamos opciones que den garantías de buena administración»

La fórmula para la gobernación de Cambia Mendoza de Alfredo Cornejo y Hebe Casado, cerraron la campaña electoral, de cara a las PASO del domingo con una conferencia de prensa en Andes Talleres, en la que estuvo presente el gobernador Rodolfo Suarez, y los precandidatos a intendentes Gran Mendoza.

Presentaron un video en el que se pudo observar a los integrantes de la lista dialogando con Cornejo y Casado, para sostener que “Cambia Mendoza expresa un puente entre generaciones capaz de conciliar lo urgente con lo importante y por eso se renueva una vez más con un nuevo equipo de hacedores públicos”.

Cornejo fue presentando uno a uno a los aspirantes a las intendencias y a las bancas, quienes fueron pasando al frente y destacó la cantidad de mujeres y de jóvenes en su equipo, para asegurar que esta es la renovación que necesita Mendoza. “El Frente se está llenando de jóvenes que quieren hacer del servicio público su tarea”, reafirmó.

Con respecto a Hebe Casado, Cornejo expresó que también representa esa renovación ya que “viene del sector privado” y agregó que “la fórmula ofrece garantías de amplitud, de mayor libertad y de un poder político que sí se use correctamente”.

Casado afirmó que no hubiera asumido este desafío, si Cornejo no encabezara la formula: “Él significa la experiencia, el haber hecho cosas que no hicieron otros, el no ser políticamente correcto y haber enfrentado un montón de cosas que otros no se hubiesen animado a enfrentar. Y esto es algo que yo, todos los que estamos acá y la mayoría de los mendocinos, se lo reconoce”.

La precandidata a vicegobernadora recordó el trabajo de Cornejo para ampliar la infraestructura hospitalaria en 2015: “Si no hubiésemos tenido un Alfredo Cornejo que pensó en el 2015 que había que ampliar la infraestructura hospitalaria de toda la provincia, muy distinta hubiese sido la situación en la pandemia. Él nos dejó eso y estuvimos preparados para enfrentar una pandemia que las mayorías de la provincia no”.

Alfredo Cornejo comentó sobre la importancia del orden institucional en el gobierno: “quiero darles garantía a los mendocinos de orden, de continuidad de lo que venimos haciendo en los últimos años con Rodolfo Suarez. Pero también le queremos dar la tranquilidad de que queremos representar mucho más ampliamente a Mendoza”, agregó.

Asimismo, el precandidato aclaró que “buena parte de esta renovación, la proponen los límites que nos hemos impuesto desde el poder político en estos años”. Citó los logros en materia de institucionalidad que se han conseguido en los últimos años. Recordó que “mientras en otras provincias eliminan las PASO y crean Ley de Lemas, en Mendoza nos autolimitamos. Tenemos restricciones de reelección que pusimos nosotros mismos”.

La Boleta Única es otro gran logro en la materia, ya que Mendoza es una de las pocas provincias que conserva “este régimen transparente de votación. Pero también sumó los avances logrados con la Ficha Limpia que imposibilita que se puedan presentar candidatos con condenas y la Extinción de Dominio” comentó.

Volvió a resaltar que Cambia Mendoza representa a la mayoría de los mendocinos en un proyecto intergeneracional. “Doy garantías de experiencia probada, ya que goberné Mendoza, de los cuatro años, tres con recesión económica, y sin embargo logramos no solo reactivar la obra pública, sino que también lo hicimos con una inversión muy superior a los dos gobiernos anteriores” indicó.

Además, aseguró que Argentina necesita un orden macroeconómico: “nos ofrecemos a resolver problemas nuevos, pero también a influir sobre la Nación para que ordene nuestra macroeconomía para erradicar la inflación que tanto daño hace, que empobrece a nuestros ciudadanos día a día”.

El precandidato destacó algunos valores para gobernar la provincia, del bloque Cambia Mendoza: “somos un equipo que ofrece certidumbre, que garantiza orden, que garantiza una cultura de innovación, creatividad, libertad”. Y pidió a la ciudadanía elegir con responsabilidad en esta elección: “Creemos que en esta elección es importante que elijamos opciones que den garantías de buena administración”.

“Sabemos que el contexto macroeconómico nacional nos juega en contra. Pero tenemos la esperanza que vendrán tiempos mejores para la Argentina y son inminentes”, agregó el senador. Y explicó que con “un plan de estabilización y orden macroeconómico, Mendoza se encuentra más preparada que la mayoría de las provincias por las reformas ya hechas”.

Para lograrlo “sabemos que debemos influir sobre la economía” indicó, y enumeró que entre sus objetivos se encuentran crear 5.000 empresas y traer 1 millón de turistas más.

Asimismo, detalló que “necesitamos mucho de un plan hídrico que recorra a toda la provincia para ser más eficiente en el uso de agua que cada vez es menor. También es necesario organizar mejor nuestro Estado de lo que venimos haciéndolo. Creemos que este equipo puede hacerlo mejor. Creemos con humildad que estamos preparados para los desafíos que vienen”.