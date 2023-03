Alfredo Cornejo en la presentación del precandidato Luis López en Tunuyán: “el Sute financia a la Cámpora”

En la tarde de este viernes, el Dr. Luis López realizó el lanzamiento de su precandidatura a intendente de Tunuyán, con la presencia de Alfredo Cornejo. Se realizó en el salón La Cascada, en calle Francisco Delgado.

Además, presentó formalmente a los candidatos a concejales: Gastón Martín, Verónica Atencio, Nano Quinteros, Vanina Borcia, Romina Cornero. Con la sala llena, el precandidato a intendente por Cambia Mendoza, realizó lanzó formalmente su propuesta electoral.

Estuvieron presentes, el intendente de Tupungato Gustavo Soto, intendente de Ciudad de Mendoza Ulpiano Suárez, intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar y el precandidato a intendente en San Carlos, Silvio Pannocchia.

Alfredo Cornejo, el actual senador nacional y precandidato a gobernador por Mendoza, comenzó su discurso para apoyar la candidatura de Luis López.

Con respecto a la educación en Mendoza, Alfredo Cornejo expresó: “Mi prioridad va a ser que los chicos aprendan a leer y a escribir, y operaciones básicas de matemáticas”. “Que no deserten los chicos de la secundaria, como están desertando en todo el país. Donde empiezan 100 y terminan 50, en el ciclo medio. Yo me comprometo, a que en menos de dos años, vamos a tener mejores números en secundaria en la provincia de Mendoza, si yo soy gobernador”. “Es muy probable que lo tenga que hacer en contra de los dirigentes sindicales, porque no les interesa la educación, les interesa el poder político de ellos. Firman la paritaria por la cuota sindical que se quedan de los afiliados y los no afiliados. Díganle la verdad a los docentes. ¿Saben por qué quiere esa caja el Sute?, para seguir financiando a la Cámpora” enfatizó Cornejo.

“Yo quiero mejorar la educación y lo quiero hacer con los docentes, que son gente de buena fe. Trabajadoras esforzadas, donde la inflación les come el salario” añadió.

Entre otros temas, remarcó que el candidato Luis López, tiene todo el apoyo del equipo de Cambia Mendoza.