Alfredo Cornejo participó de la AmCham Summit, con la presencia de autoridades y empresarios del país

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham Argentina), realizó la edición 2023 de su tradicional AmCham Summit, en Buenos Aires, donde convocan a referentes del sector público y privado más importantes del país, para dialogar sobre los ejes fundamentales que atraviesan al desarrollo de la Argentina. Este año, el lema del encuentro fue “Protagonistas de la próxima Argentina” y se realizó en el marco del 200° aniversario de las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.

“El AmCham Summit 2023 propone un espacio en donde líderes empresarios, políticos y destacados representantes de la sociedad civil, se reúnen para abordar y debatir los principales desafíos y oportunidades”, destacaron los organizadores. El precandidato a gobernador por Mendoza Alfredo Cornejo, estuvo acompañado de líderes empresarios, funcionarios de gobierno argentino y norteamericano, entre otros.

El senador nacional Alfredo Cornejo, fue invitado a disertar en una nueva edición de AmCham Summit. Distintos referentes de los sectores público y privado más importantes del país, dialogaron sobre los ejes que atraviesan al desarrollo de la Argentina.

Luego de su gira por Estados Unidos, el legislador mendocino, expuso en esta ronda de negocios que es considerada la más relevante del año, junto a líderes empresarios, funcionarios de gobierno argentino y norteamericano y representantes de la sociedad civil. Dialogó en el panel que llevó el nombre de 40 años de Democracia Argentina, con los legisladores Graciela Camaño, Silvia Lospennato y Emilio Monzó.

Cornejo, indicó que en los últimos 20 años el poder político representado por el Ejecutivo nacional, no ha logrado generar una agenda positiva de los temas reales. Citó lo que ocurre con la moneda en el país al asegurar que este tema “no ha logrado ser parte de esta agenda. Se han discutido 10 mil cosas y muchas de esas leyes se han deteriorado con argumentos populistas, facilistas y demagógicos que no han resuelto el problema central que hoy tiene la Argentina”.

Ante un auditorio de más de 1.000 invitados, sostuvo que “la simplificación de que 40 años de democracia, han llevado a que el país esté peor, y que la responsabilidad es del sistema democrático, no sólo sería injusta sino que tampoco sería cierta. Hay responsabilidad de la dirigencia política y, en particular, de quienes han tenido más poder y no lo han usado adecuadamente”.

El senador nacional por Mendoza, aseguró que el desarrollo es lo único que el país necesita para salir adelante. Para eso se requiere que el Congreso “sesione, discuta y promueva normas que garanticen que la Argentina estabilice una plataforma de políticas públicas, sin importar si gobierna Junto por el Cambio, el Frente de Todos o quien sea”.

Participaron del evento, otros oradores que son candidatos y precandidatos presidenciales, como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich; y funcionarios nacionales como el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli. Además, estuvieron presentes gobernadores, legisladores nacionales y sindicalistas, como así también ministros y empresarios.

“Si hay acuerdo, hay espacio para una democracia con resultados económicos en la Argentina”, señaló Cornejo, y explicó que para alcanzarlos, es necesario tener como prioridad una agenda económica y de seguridad. Luego, reiteró la importancia de que la dirigencia política trate a los argentinos como adultos, “para generar consensos desde ese lugar, y aislar al pensamiento populista que representa una minoría de la Argentina real».

También remarcó que la economía en negro “genera un clima que alimenta los delitos menores, como el robo de neumáticos y celulares, entre otros; pero también al narcotráfico, en el crimen organizado, que se profundizan por el desorden macroeconómico”.