Alfredo Cornejo: “queremos representar a un Estado que funciona bien y al sector privado que genera la riqueza”

Alfredo Cornejo y Hebe Casado participaron de un encuentro para acompañar y respaldar al candidato a intendente de Maipú, Mauricio Pinti Clop. Además, estuvieron presentes el gobernador Rodolfo Suarez, funcionarios provinciales, legisladores e intendentes, candidatos del frente Cambia Mendoza y empresarios del departamento. El candidato a gobernador resaltó la importancia de que el municipio y la provincia trabajen en forma coordinada, y afirmó que volver al populismo es peor para toda la sociedad.

Cornejo aseguró que “nuestro frente y nuestros liderazgos quieren representar a un Estado que funciona bien, y al sector privado que es el que genera la riqueza. Eso es lo que queremos representar en Mendoza y lo queremos hacer de la mejor manera posible”. Y agregó que “el gobierno provincial en los últimos años ha sido un aliado del sector privado y ha mejorado el funcionamiento del Estado”, pese al “mal clima de negocios, a la incertidumbre” provocados por el gobierno nacional.

“La Argentina, a partir de un nuevo gobierno, con un cambio de orientación política y con un cambio de orientación económica, moral y cultural, va a salir adelante. Y Mendoza, en ese contexto, vuela, crece, genera oportunidades de negocio por lo que ha hecho” aseguró.

El senador nacional fue enfático al señalar que “cualquier cambio que vuelva a la demagogia, al populismo, es peor para el sector privado y es peor para la sociedad”. Y explicó que no es lo mismo tener un Estado realmente funcionando como es el de la provincia, que no tenerlo funcionando.

Por ejemplo “no es lo mismo una provincia que tiene 60 días de clase, como hay varias en la Argentina, que tener 190 días de clase”, como sucede en Mendoza; como tampoco da lo mismo tener un sistema sanitario equipado y funcionando, “que tener hospitales cerrados como hay en el conurbano bonaerense” indicó Cornejo.

“Las competencias de la provincia han sido cumplidas a rajatabla, con algunos errores seguramente. No hay gobiernos perfectos, pero sí cuando uno ve la comparativa con cualquier otro lugar del país, existe una comparación positiva para Mendoza”, subrayó.

Lo mismo sucede con los municipios: “Si tenemos municipios bien administrados, con equilibrio fiscal, cumpliendo sus funciones sustantivas, no es lo mismo que no tenerlos”. En ese sentido, resaltó la importancia de “en materia de seguridad, de salud y de educación, tener municipios que se armonicen con el gobierno provincial, no que sean solamente de su signo político, porque hay libertad para elegir de un partido o de otro”, pero que trabajen en forma conjunta.

“Y con Mauri Pinti, con su profesionalismo, con su juventud, con su capacidad probada, podemos trabajar en forma coordinada. Por eso queremos pedirle el apoyo del sector privado de Maipú, queremos representarlos a nivel provincial y queremos representarlos a nivel municipal”.

El gobernador Suarez también expresó su apoyo a Mauricio Pinti Clop y destacó a la dirigencia joven que viene, como Diego Costarelli, Marcos Calvente, Natalio Mema: “Eso es bueno porque es lo que necesita la política”.

El mandatario, recordó la situación caótica que vivía la provincia cuando Cornejo llegó a la gobernación junto al equipo de Cambia Mendoza, y el trabajo que se viene realizando desde 2015 para transformarla.

“Somos un equipo de muchas personas que estamos trabajando para seguir manteniendo esto que hemos construido, que es el orden en Mendoza, el orden en muchos sentidos, en las cuentas públicas, el orden en la educación, en la prestación de servicios de salud, en el transporte público y en tantas otras cosas”, subrayó.

En esa línea, el gobernador pidió a los mendocinos cuidar “esto que hemos conseguido, que no lo rifemos, que hemos vivido otras épocas que podríamos haber crecido porque la Argentina crecía y en Mendoza no crecíamos, al contrario, la planta de empleados públicos crecía, los servicios eran malos, las cosas no funcionaban.

Por eso “tenemos que apoyarlo a Alfredo porque es una garantía para Mendoza” expresó Suarez, y “tenemos que apoyarlo a Mauri”.

En tanto, Pinti Clop expresó que el actual intendente de Maipú “es Massa, es Alberto, es Cristina, es parte de un equipo de gobierno nacional que no marcó un norte en un programa económico, y tampoco lo marcó en una gestión genuina para paliar” la situación que atraviesa el sector privado. “Lo único que quieren es aferrarse y estar en el poder por el poder mismo, porque no tienen una vocación de transformación como la que se viene dando en estos casi ocho años en Mendoza, que comenzó Alfredo y que lo está continuando Rodolfo y que va a ser una continuidad de buenos gobiernos”.

El candidato a la intendencia, enumeró por otra parte algunas de sus propuestas para el municipio. “Innovar, modernizar el Estado con expediente electrónico, que también han avanzado todos los municipios que gobernamos” para simplificar trámites y poder tener un seguimiento; ventanilla única y “un Estado inteligente, con agilidad, con tecnología. Para eso hay que tener coraje y animarse a tener transparencia”.

Afirmó que aspira a “que todo aquel que viene a invertir, a generar oportunidades de empleo, tenga mayor agilidad” y que “nosotros con pequeñas acciones vamos a colaborar e incentivar a tener empleo y empleo formal que es lo que necesitamos”.

Habló además de potenciar con “obras integrales” al sector productivo, porque “es recuperar también las economías regionales”; acciones en materia de salud para los centros municipales, para “dar un salto de calidad”, y en educación, para “con fondos propios invertir en infraestructura escolar”. De la misma manera, expuso metas respecto a seguridad y el cuidado ambiental.