Algunos hogares mendocinos tendrán un fuerte aumento en la tarifa de luz

Serán los de mayores ingresos.

Desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) se publicó este martes en el Boletín Oficial la resolución 46/2023, donde se establecieron los nuevos cuadros tarifarios que rigen en Mendoza, que incluyen aumentos promedios del 60% para el sector de mayores ingresos.

Es un ajuste que se fijó la semana pasada por la Secretaría de Energía de la Nación, y determinó los nuevos valores estacionales para la energía eléctrica que se aplicarán desde mayo hasta fines de octubre. En tal sentido, la resolución 323/2023 del organismo que encabeza Flavia Royón estableció la quita total de subsidios para los usuarios residenciales del segmento de mayores ingresos (Nivel 1).

“La medida se encuadra en la programación estacional del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) e impacta en el componente de la tarifa Costo de Abastecimiento, de jurisdicción nacional”, aclararon desde el EPRE. Y agregaron: “La resolución nacional estableció la quita total del subsidio para los usuarios residenciales categorizados en el segmento Nivel 1, cuyo impacto en Mendoza es del orden del 60%“.

En tanto, la luz no aumentará para los 314.176 usuarios residenciales mendocinos con ingresos menores (Nivel 2), que no están alcanzados por la medida y, por lo tanto, no verán variaciones en la tarifa en el componente nacional.

Mientras que para los 104.943 usuarios categorizados en el segmento de ingresos medios (Nivel 3), la ecuación es más compleja:

Mantendrán el subsidio nacional (sin variaciones en la tarifa en el componente nacional) hasta los topes de consumo (400 kwh por mes u 800 kwh por bimestre).

A los consumos excedentes se les aplicará el valor de la energía sin subsidio, como en el caso del Nivel 1.

El fuerte ajuste golpea directamente a 145.689 hogares mendocinos con ingresos familiares superiores a tres veces y media la Canasta Básica Total (CBT), que actualmente equivale a $669.298 mensuales, y a aquellos usuarios que no se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

De acuerdo con el consumo y la categoría tarifaria, el impacto promedio para los usuarios N1 es el siguiente:

T1 R1 (Consumos hasta 299 kwh bimestrales): 58%

T1 R2(Consumos desde 300 a 599 kwh bimestrales): 58,5%

T2 R3 (Consumos Mayores a 600 kwh bimestrales): 59,5%

En promedio, los impactos en las boletas serán:

Usuarios generales (pequeños comercios e industrias, oficinas, pequeños talleres): 15%.

Para Grandes Demandas: 20%.

Grandes Usuarios del Distribuidor (GUDIs – potencias mayores a 300 kW): 36%.

Riego agrícola (hasta 300 kW): 27% .

Riego agrícola (con potencia superior a los 300 kW): 47%.