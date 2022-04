La empresa CEOSA tuvo a su cargo una enorme cantidad de obras públicas. Entró en crisis y según el Banco Central está en una situación de alto riesgo desde el punto de vista financiero. Apostaba a hacer Portezuelo del Viento, obra que ahora está en riesgo. Deudas y cheques rechazados.

Expansión explosiva, obras en todo el país y una omnipresencia llamativa. De esa realidad opulenta, a una que marca alerta en el sistema financiero y también en la red de empresas y al propio Gobierno. La empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste, CEOSA, profundiza su crisis y se puede complicar más con la caída definitiva de Portezuelo del Viento, obra de la que iba a ser parte con el único consorcio que participó de la licitación y que ahora, con la obra casi caída, genera incertidumbre.

Esa empresa tuvo a su cargo un volumen de obras públicas enorme y aún ahora los tiene. Pero no puede hacer frente a sus obligaciones. Así queda plasmado en los informes financieros del Banco Central, donde CEOSA tiene una muy mala reputación. Cheques rechazados, deudas incobrables y problemas que se acumulan. Incluso perdió en manos de los bancos buena parte de sus bienes.

Según la Central de Deudores del Banco Central, solo con el banco Supervielle CEOSA tiene una deuda de más de 2 mil millones de pesos y ha sido ubicada en la peor calificación: 5, deuda irrecuperable. En febrero de este año la deuda total con esa entidad era de 2.075.310.000 pesos. Con muchos otros bancos está en una situación similar, aunque con un peso menor en montos.

Este año esa firma siguió con los problemas de cumplimiento. En 2022 lleva acumulados más de 36 millones de pesos por 160 cheques rechazados por falta de fondos. La mayoría aún no son rescatados. Una situación similar se dio en años anteriores. Aún a pesar de los problemas, desde el RACOP le dieron las autorizaciones para poder participar de licitaciones.

El año pasado CEOSA salió del régimen de oferta pública y por lo tanto dejó de tener el control de la Comisión Nacional de Valores. Pero en los últimos balances presentados ante ese organismo ya se daba cuenta de la situación: deudas y pagos con sus bienes para afrontar las obligaciones incumplidas.

CEOSA es parte del consorcio Malal Hue, el único oferente que se presentó para hacer Portezuelo del Viento. Allí comparte el negocio con la china Sinohydro, con Obras Andinas y con IMPSA. Sin competencia, el consorcio había presentado una propuesta que estaba muy por encima del presupuesto original de la obra. De hecho, con IVA incluido Portezuelo iba a costar más de 1200 millones de dólares. De manera particular y a pedido del gobierno se hizo una mejora de oferta que redujo en más de 200 millones de dólares la oferta, sin que cambie nada de la obra. Esa modificación también fue sugestiva y dejó una pregunta sin responder: ¿Por qué se había presupuestado a esos valores originales el trabajo?La pelea por armar la propuesta para la represa fue brutal. Alianzas informales, tensiones y hasta pre contratos entre empresas para ser parte del negocio. Finalmente el consorcio se armó con dos constructoras mendocinas (CEOSA y OA) que habían acordado luego subcontratar a otras firmas. Para el plan de negocios no es lo mismo ser parte del consorcio, ser proveedor nominado o no. Por eso hubo una fuerte pelea. CEOSA lideró gran parte de esa rosca interna, a través de la Cámara Argentina de la Construcción. Muchas firmas quedaron afuera. El problema es ahora que las obras de Portezuelo pueden caerse.

Allí aparece un nuevo foco de tensión. Es que no hay ningún compromiso formal para que la Provincia responda ante la inversión previa realizada por Malal Hue: desde la compra de los pliegos hasta la preparación de la propuesta. Incluso se había lanzado un concurso para la ingeniería de detalle. El riesgo empresario corre por cuenta del consorcio. Sin embargo hay diálogos informales para que haya gestos de “compensación” con esas firmas. Incluso, por ejemplo, Obras Andinas avanza con el proyecto El Baqueano, una de las represas que podría realizarse como plan B.

Incluso entre las empresas constructoras de Mendoza hay una duda que frena las expectativas sobre el dinero disponible para hacer obras: si el Gobierno tiene “a mano” los proyectos para licitar y comenzar los trabajos del plan alternativo a Portezuelo del Viento. Sea con la autorización de Alberto Fernández para hacer cualquier tipo de obras o solo para obras de generación eléctrica. Lo que también cuestionan es el modo de vinculación entre el Estado y algunas empresas, para no replicar la mala experiencia.