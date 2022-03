También para el trabajo.

La Dirección General de Escuelas, a través de la Resolución 2022-347-GDEMZA-DGE, determinó que estudiantes de Educación Técnica y Trabajo podrán adeudar hasta siete espacios curriculares para participar en la instancia de recuperación de saberes del corriente año, que se desarrolla durante marzo.

La decisión tomada por el Gobierno Escolar se consumó al sustituir el contenido del Anexo aprobado por el Artículo 1 de la Resolución 2022-236-GDEMZA-DGE referida al Programa “Te acompañamos en la recuperación de saberes para la promoción al ciclo lectivo 2022”.

Esta resolución habilita la instancia de recuperación de saberes para aquellos estudiantes que no habían promovido y tenían hasta cinco espacios pendientes de aprobación, recordando que se promociona con hasta tres de esos espacios pendientes de aprobación, por lo tanto, ese período habilitado desde marzo era la condición para ingresar al ciclo de recuperación de saberes.

En el período de marzo se inscribe al alumno como si hubiera promocionado el año en forma condicional hasta las cuatro semanas con una evaluación continua y formativa con proyectos integrados e interdisciplinares en lo posible, según la organización institucional y si aprueban dos espacios curriculares de los que tenían pendientes, pasan de año.

Caso contrario, al finalizar el período de marzo, se lo inscribe no como repetidor sino como estudiante que permanece en el año anterior. Lo que hace esta nueva Resolución, la 347- es reemplazar el Anexo de la Resolución 236-E-GDENZA, en cuanto a la Modalidad de Educación Técnica y Trabajo, ya que habilita a que sus alumnos tengan dos espacios más para entrar al proceso de recuperación de saberes, lo cual no significa que se promocione con más o menos espacios.

Esta disposición se basa en que en el Nivel Secundario Orientado se tiene el Ciclo Básico con nueve espacios curriculares en 1° y 2° años y el Ciclo Orientado, con 11 espacios curriculares en 3°, 4° y 5° años en todos los planes de estudio. En cambio, Técnica y Trabajo, al poseer una formación técnica específica, cuenta con una mayor cantidad de espacios curriculares, y esos tres espacios pendientes de aprobación que se pueden tener para promocionar nacen de la Resolución del Consejo Federal de Educación que determina que se necesita alcanzar el 70% de los espacios curriculares aprobados.

Al hacer el cálculo de los nueve espacios curriculares del Ciclo Básico y los 11 del Ciclo Orientado se establece en la resolución de promoción que se deben aprobar seis espacios de nueve o sea, que pueden quedar pendientes tres espacios y ocho de once, con lo cual puedan quedar pendientes otros tres espacios, respectivamente.

De esta forma, la Dirección de Educación Técnica y Trabajo, al observar la dificultad que tenían algunos estudiantes de formación técnica con 14 o 15 espacios, decide que, para que puedan participar del proceso de recuperación de saberes, se puedan deber hasta siete espacios curriculares.

Esto no significa que queden adeudando esos espacios y promocionen, ya que en el periodo de marzo, que se extiende durante cuatro semanas, deberán aprobar los espacios correspondientes para conseguir la promoción y ese es el cambio fundamental en cuanto a la sustitución del Anexo de la Resolución 236.