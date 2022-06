La ministra firmó las resoluciones para hacer sumarios a cuatro anestesistas que no regresaron a trabajar. La sanción aún se puede evitar.

El Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza ya ha iniciado un sumario sobre los trabajadores que no se han presentado a trabajar. La sanción involucra la inhabilitación de sus matrículas durante cinco años.

La ministra Nadal mencionó que se está actuando conforme a la Ley 9391 y que las negociaciones siguen abiertas. Por otro lado, las sanciones pueden evitarse si los anestesistas deciden desistir y volver a sus puestos de trabajo.

«Hemos comenzado el sumario para la sanción. Recuerden que la sanción deviene de la instrucción de un sumario administrativo. Ayer (por este jueves) firmé las resoluciones para el sumario, que son rápidos, y del resultado de esto surge la sanción», explicó Ana María Nadal.

«En este caso está prevista la inhabilitación de la matrícula por unos cinco años», agregó.

Así mismo, explicó su accionar en base a lo establecido por la ley. «Esto tiene que ver con la estrategia general que estamos llevando adelante, donde una de ellas es el cumplimiento de la ley. La ley (9391) está. Si la ley no se cumple y se sigue en situación de rebeldía frente a la convocatoria de trabajo, claramente a la ley hay que aplicarla, porque es lo que se acordó en la Legislatura con todo el arco político para que se sancionara esta ley»

Respecto a la posibilidad de evitar sufrir dicha sanción, comentó que si los afectados retornan a sus puestos de trabajo, no se aplicará. Si los anestesiólogos no convocados se presentan en los lugares de trabajo de acuerdo a los organigramas, a las actividades que haya, nosotros no tenemos la motivación de seguir el sumario. La ley dice: persona que viene al trabajo es persona que sumaría».

Con lo referido a las paritarias, declaró que las negociaciones siguen abiertas. «Con la gente del gremio hay un calendario ya programado que tiene que ver con las paritarias, y esos términos es en los que se habla».

También entró en detalles respecto a temas como lo son las exigencias de los anestesistas y las políticas del gobierno provincial sobre el manejo de los recursos.

Su entrevista en Radio Nihuil, de donde provienen las citas, cerró con la siguiente frase: «Queremos achicar las listas de espera, que la gente acceda a las cirugías y para ello pensamos en un esquema que mejore esta situación».