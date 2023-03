Andraos en la presentación del Frente Elegí: «Vamos a seguir trabajando como siempre, con un gran equipo»

En la presentación el precandidato a Intendente del frente oficialista en Tunuyán expresó: “Estoy muy emocionado, con la presencia de tanta gente, gente joven, movimientos sociales, está toda mi familia, y entiendo que hay un gran equipo atrás”.

El Frente Elegí del departamento, realizó la presentación formal de los candidatos a Intendente y concejales. Se realizó este miércoles, a las 20.30hs, en la Cancha del Sport Club colmada de vecinos y familias del centro y los distritos del departamento.

Estuvieron presentes el actual intendente Martín Aveiro, el precandidato a jefe comunal Emir Andraos y el resto de los concejales, quienes acompañan el espacio político del frente oficialista del Tunuyán.

“Siempre me he relacionado con buena gente, he tenido buenos amigos. A uno cuando lo comparan, tiene la necesidad de decir, denme la oportunidad, no quiero ser el Martín, quiero ser el Emir” señaló con respecto a las críticas de la oposición. “Me siento tranquilo, ya que he tenido la oportunidad de a poco que la gente me conozca, mis valores van a seguir siendo los mismos, siempre he sido lo más frontal y la mejor persona que puedo” aseguró.

«En todo este tiempo he podido ser yo. Hemos soportado un montón de críticas, denigraciones. No vamos a caer en el lugar que quieren que caigamos, no vamos a ir a pelear, vamos a seguir trabajando como cada día lo hacemos, para los vecinos, y con un gran equipo» enfatizó Andraos.