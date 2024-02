El actual intendente de Tunuyán, Emir Andraos, en declaraciones a medios provinciales, analizó el vínculo con Nación y que consecuencias podría traer en las obras futuras para el Departamento, como así también, en la estructura interna del municipio.

Andraos, comenzó diciendo: «Es un momento en que hay que ser menos pretencioso y me parece oportuno encarar la gestión por el lado de la innovación. Tener llegadas más tecnológicas con el vecino, con herramientas de modernización para poder dar respuesta y un mejor control urbano; eficientizar los recursos tanto para adentro como para afuera. Empezar a ahorrar en papel con expedientes digitales hasta poder hacer trámites online para que la gente no deba trasladarse hasta la municipalidad. Tener un chatbot para que pueda hacer reclamos desde su casa, poder dar respuesta inmediata desde el Centro Inteligente de Operaciones con el despliegue de cámaras. Todo un clúster de áreas trabajando en conjunto para poder mejores beneficios. El ahorro en combustible de la flota municipal también. Eso por el lado de la organización del municipio»

«Después, lo otro va a pasar por la cercanía y ser disciplinado a la hora de brindar servicios. No van a haber grandes obras ni numerosos cortes de cinta. Es una época de retracción económica, pero no por eso nos tenemos que alejar del vecino o no tenemos cosas a las cuales responder o dar alternativas. Sobre todo sí entendemos que habrá demandas importantes de sectores sociales que acuden al municipio, que termina siendo la primera cara política. Aunque sepan que no manejamos ni la inflación, el dólar o el Impuesto a las Ganancias. Será un año de gran demanda y tenemos que estar preparados para poder ser inteligentes en acompañar a la comunidad» agregó.

Respecto a la estructura del municipio, Andraos dijó: «Hubo una reestructuración de las áreas. En esta estrategia de innovación, cambié áreas que tenían mucho desgaste. Más allá de que los funcionarios pudiesen ser eficientes, había que renovar. En mi gabinete incorporé jóvenes sub 30 en algunos puestos. Después, esperamos ver cuál es la dinámica del gobierno nacional porque muchas áreas del municipio están creadas para programas nacionales y se manejan con esos fondos. Como por ejemplo, programas de niñez y adolescencia, de desarrollo y trabajo o emprendedores, entre varios, que los gestionábamos a través de nuestro personal»

«Éramos el vínculo entre Nación y ciudadano. Si eso se suspende, habrá que reestructurar el área porque no tiene razón de ser, sí es ociosa. Estamos con incertidumbre, el año ya arrancó y esperamos tener un poco más de claridad. Muchos programas de desarrollo económico se han suspendido, como el de empleo independiente o discapacidad. No cobraron diciembre, ni tampoco van a cobrar enero, pero nadie dice si siguen o no. Estamos supeditados a eso y también a la Provincia, que seguramente pronto vamos a saber qué programas van a surgir o sí vienen por el lado de Mendoza Activa, Mendoza Futuro, etc. Uno va encuadrando en función a qué recursos externos tiene porque con los propios poco podemos hacer. No somos un municipio que tengamos un músculo de erario disponible para sostenernos. Directamente no tenemos otra opción que cerrar las oficinas».

Fuente: Diario Los Andes