ANMAT prohibió el uso de unos bálsamos labiales

Debido a que no están autorizados y pueden provocar alguna reacción negativa en la salud.

Este miércoles, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de una serie de bálsamos labiales. La medida quedó plasmada en la Disposición 3403/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Se trata de los productos prohibidos, «Lip Balm Protector Labial marca Dots by Skinpurity, variedad Vainilla y Menta con lote MCE02 y vencimiento 05/24; Lip Balm Protector Labial marca Dots by Sinpurity, variedad Galletita de Limón con lote GI243 y vencimiento 03/25; Lip Balm Protector Labial marca Dots by Sinpurity, variedad Frutillas con Crema con lote MCJ01 y vencimiento 05/24; Lip Balm Protector Labial marca Dots by Sinpurity, variedad Sin sabor con lote GT241 y vencimiento 03/25; Lip Balm Protector Labial marca Dots by Sinpurity, variedad Chicle Globo con lote OJ119 y vencimiento 07/24; Lip Balm Protector Labial marca Dots by Sinpurity, variedad Frutos Rojos con lote OF151 y vencimiento 05/24; Lip Balm Protector Labial marca Dots by Sinpurity, variedad Playa y Nieve con lote 9K133 y vencimiento 02/24»

De acuerdo con la Anmat la firma elaboradora, Sweet Orange S.R.L. no posee la debida habilitación para comerciar esos productos.

En detalle, el organismo señaló que se trata de «cosméticos ilegítimos para los que se desconoce el establecimiento a cargo de su elaboración y en consecuencia si han sido producidos bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes y/o si fueron formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente al respecto» y por lo tanto potencialmente perjudiciales para la salud.