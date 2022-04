Se pagará en dos cuotas.

Avanza la inscripción al bono de $18 mil, este jueves, abrió la segunda convocatoria, la nueva etapa para acceder, que se pagará en dos cuotas. La primera, se abonará en el mes de mayo.

Anses abrió la segunda etapa de inscripción al bono de refuerzo de ingresos destinado a trabajadores informales y monotributistas. Aquellos que no cuenten con una caja de ahorro pueden abrir una en forma gratuita y en pocos minutos a través del celular en cualquier banco, sólo con su DNI.

Hay tiempo para la inscripción a la segunda etapa hasta el 5 de mayo. Después de realizar los cruces de información con los distintos organismos y las evaluaciones de la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de las y los solicitantes para verificar que cumplan las distintas condicionalidades de acceso al bono, las personas podrán ingresar a «Mi ANSES» a partir del 5 de mayo para saber si les corresponde el bono.

El trámite se realiza a través de la página web de Anses y se pueden cargar los datos en cualquier momento de las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Cuáles son los requisitos para acceder

-Ser argentino o argentina nativo o nativa, por opción o naturalizado o naturalizada y residente en el país o extranjero o extranjera con una residencia legal en la Argentina no inferior a 2 años anteriores a la solicitud de la asignación monetaria.

-Tener entre 18 y 65 años.

-No percibir ingresos superiores al equivalente de dos salarios mínimos.

-El solicitante no podrá encontrarse bajo relación de dependencia registrada en el sector público nacional, provincial, municipal y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sector privado. Tampoco se incluye a los monotributistas inscriptos en la categoría C o superiores, ni en el régimen de autónomos. Además quedan excluidos los jubilados, pensionados y quienes cobran pensiones no contributivas.

-La persona solicitante deberá encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial.