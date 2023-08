Anses: Quiénes cobran el bono de $20 mil esta semana

Cuándo estará depositado.

Anses inició con el depósito de pagos del mes de agosto y dará un último plus para jubilados y pensionados de $20.000 -como ya había confirmado hace unas semanas-.

También estará otorgando otros bonos e incrementos a distintos beneficios, como el de $34.000 correspondiente a la Tarjeta Alimentar (compatible con la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo), entre otros grupos.

El último plus para el mes de agosto será de $20.000 y está dirigido a jubilados y pensionados que perciban un haber mínimo equivalente a $70.938. ANSES depositará un bono variable que decrecerá hasta los $5.000 para quienes reciban más de un haber mínimo.

Los grupos que pueden cobrarlo son:

Pensiones no contributivas

Jubilados y pensionados con un haber mínimo

Jubilados que perciben más de un haber mínimo

Requisitos y cómo cobrar el bono de ANSES

Ser titular de una jubilación, pensión, PNC o PUAM.

Cobrar un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $70.938.

Calendario de pagos para jubilados

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1, a partir del día 1 de agosto de 2023.

DNI terminados en 2 y 3, a partir del día 2 de agosto de 2023.

DNI terminados en 4 y 5, a partir del día 3 de agosto de 2023.

DNI terminados en 6 y 7, a partir del día 4 de agosto de 2023.

DNI terminados en 8 y 9, a partir del día 7 de agosto de 2023.

Jubilados y pensionados con un haber mínimo

DNI terminados en 0, a partir del día 8 de agosto de 2023.

DNI terminados en 1, a partir del día 9 de agosto de 2023.

DNI terminados en 2, a partir del día 10 de agosto de 2023.

DNI terminados en 3, a partir del día 11 de agosto de 2023.

DNI terminados en 4, a partir del día 14 de agosto de 2023.

DNI terminados en 5, a partir del día 15 de agosto de 2023.

DNI terminados en 6, a partir del día 16 de agosto de 6023.

DNI terminados en 7, a partir del día 17 de agosto de 2023.

DNI terminados en 8, a partir del día 18 de agosto de 2023.

DNI terminados en 9, a partir del día 22 de agosto de 2023.

Jubilados que perciben más de un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de agosto de 2023.

DNI terminados en 2 y 3, a partir del día 24 de agosto de 2023.

DNI terminados en 4 y 5, a partir del día 25 de agosto de 2023.

DNI terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de agosto de 2023.

DNI terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de agosto de 2023.