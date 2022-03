Se trata de una vieja iniciativa que sale a reflote en consecuencia del oscuro panorama energético pronosticado para los próximos meses en Argentina. Puntalmente, la idea contempla que el amanecer en la provincia se produzca a las 7:00 AM y no a las 8:00 AM, como suele ocurrir durante cada invierno.

La crisis energética que se avecina en Argentina de cara al próximo invierno reflotó una vieja discusión en Mendoza: el cambio de huso horario que marque una diferencia con la hora marcada en la Ciudad de Buenos Aires y en otros sectores del país. El planteo tuvo su primera experiencia durante el gobierno de Julio Cobos y fue replicado por Celso Jaque. Sin embargo, la aceptación social no fue suficiente, ya que muchos ciudadanos manifestaron quejas por el «cansancio generalizado».

Jorge Difonso, diputado provincial del bloque del Frente Renovador – Unión Popular, presentó en la Legislatura un proyecto de resolución para que se discuta atrasar los relojes una hora con el fin de amortiguar las consecuencias de los posibles inconvenientes en el abastecimiento de energía. La diferencia con lo sucedido en la década anterior es que en este caso se propone que la duración de la alteración horaria sea hasta que concluya el invierno.

«Uno de los principales problemas económicos, sociales y ambientales en nuestro país es la utilización y disponibilidad de la energía. Pronósticos y estimaciones de datos económicos para este año 2022 expresan que será necesario importar energía para electricidad en el orden de los 600 millones de dólares. Nuestra provincia no es la excepción en esta problemática, por lo que a través del presente proyecto proponemos comenzar a diagramar un Programa de Eficientización energética, de modo tal de garantizar el uso racionalizado y eficiente de la energía», indica el escrito presentado en la Honorable Cámara de Diputados.

«Nosotros lo planteamos para los meses de otoño e invierno. Después volver al horario actual es bueno. En el departamento de San Carlos cambiamos los horarios de atención al público como prueba y el resultado fue que disminuimos los costos de energía. Es un municipio de mediano a chico, pero sirve como muestra».Por otro lado, teniendo en cuenta que a finales de abril se efectuará la jura de legisladores electos en 2021 -por lo que la composición de la Legislatura cambiará exponencialmente-, Difonso señaló que «hay que resolverlo la semana que viene o la otra. Es una situación de gestión». Además, hizo referencia a que no tiene ningún tipo de sentido posponerlo si se avecinan los primeros días de frío en la región.

«Dadas las condiciones de la política mundial y la crisis, es mucho peor. Hay que hablar de frente a la sociedad y no negar el problema», comentó.

En tanto, sobre el posible respaldo de otros espacios políticos deslizó que ya ha «hablado con algunos que lo están estudiando con atención porque empieza a ser un dato real la crisis energética». También confesó: «Incluso he hablado con muchos empresarios».