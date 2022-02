En algunos lugares llegaría a los $300.

Un nuevo aumento de entre el 20$ y el 25% fue anunciado a nivel nacional, y podría impactar en los próximos días en los bolsillos de los valletanos.

El presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandré, dio a conocer hoy que en los próximos días tanto el pan como los productos panificados aumentarán entre un 20% y un 25%, y advirtió que «no nos queda otra alternativa». Así, en algunos lugares, esta semana el kilo de pan pasará de costar entre $200 y $240 a más de $240 y en algunos casos llegará a $300.

Entre los motivos para le nuevo incremento, detallaron «en las últimas semanas hubo aumentos en el combustible, en los servicios y en muchas de nuestras materias primas».

Por otro lado, Santoandré, dijo «es una situación que nos duele, porque sabemos que no puede faltar el pan en la mesa de ninguna familia argentina, por eso siempre colaboramos todo lo que podemos, pero la realidad es que los incrementos de precios son desmedidos, y si no aumentamos también nosotros, muchas panaderías no podrán abrir sus persianas», advirtió.

Aunque por el momento no hay anuncios detallados del aumento en Mendoza, se espera que el impacto llegue en los próximos días, afectando también al Valle de Uco.