“La idea surgió en el grupo de mi partido, el radical, preguntando quien se animaba a hacer barbijos. Y yo no soy modista, pero con Magdalena Salatino dijimos, ¡hagamos barbijos!”

Violeta Anzorena, vecina de Tunuyán, puso manos a la obra y comenzó la actividad, en otra muestra de solidaridad como, afortunadamente, ya nos estamos acostumbrando en el Valle de Uco.

Relató a la cámara de Canal 8 el desarrollo de sus tareas: “No soy modista, pero sé coser, porque aprendí de mi madre junto a mis hermanos, y hacer barbijos me pareció una cosa fácil. Después, nos proponen hacer camisolines para el hospital y la salas. Así que Flavia Dalmau me trajo un rollo de tela, y con Magdalena explicando a través de audios que mandaba, íbamos cortando la tela, las mangas, etc. y los íbamos haciendo exactamente iguales”

“Con esta pandemia, todos los días, son iguales. El día domingo ya había empezado a cortar todos los camisolines, y después me di cuenta que era domingo”, contó Violeta.

“Mi familia me acompaña, les gusta. Es un orgullo poder colaborar. Yo sé que hay mucha gente trabajando, que ves en las redes “regalo barbijos” por ejemplo. Sabemos que hay muchas familias en nuestro país y en nuestro departamento que la están pasando muy mal”

Finalmente, Anzorena, invito a sumarse a la ayuda solidaria: “Yo colaboro con esto, para la sanidad, pero todo lo que sea, nos viene bien y nos reconforta”

Fuente: Canal 8 Noticias