«Argentina, 1985» no consiguió el anhelado Oscar

«Sin novedad en el frente» obtuvo la estatuilla como «mejor película extranjera».

Argentina, 1985 no logró ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. A pesar de no haber conseguido la tercera estatuilla, la película de Santiago Mitre es una de las producciones internacionales que más aplausos recibió por la crítica y espectadores.

«Sin novedad en el frente» se impuso como Mejor Película Extranjera en la 95° edición de los Premios Oscar, celebrada en el Teatro Dolby de Los Ángeles, y puso fin al sueño argentino de ganar la tercera estatuilla de su historia con » Argentina 1985″. El film bélico, nominado en nueve categorías, que también compite en la categoría a la Mejor Película, ya se había hecho acreedor del galardón a la mejor fotografía.

Ambas producciones compitieron contra EO de Jerzy Skolimowski (Polonia), Close de Lukas Dhont (Bélgica) y The Quiet Girl de Coim Baireád (Irlanda).

El Juicio a las Juntas Militares llegó al resto del mundo cuando el film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani se estrenó en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia, en donde llevaron pañuelos blancos e imágenes con la frase «Nunca más».

Nuestro país ya había estado nominada varias veces dentro de la categoría Mejor Película Extranjera con La Tregua de Sergio Renán, Camila de María Luisa Bemberg, La historia oficial de Luis Puenzo, Tango, no me dejes nunca de Carlos Saura (si bien el director era español, se trató de una producción argentina), El hijo de la novia y El secreto de sus ojos de Juan José Campanella y Relatos Salvajes de Damián Szifrón.

Los dos Oscar que tiene Argentina son por La Historia Oficial, ganado en 1986, y El Secreto de sus Ojos, en 2010.

Navegación de entradas