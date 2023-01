Ya ganó un Globo de Oro.

Argentina, 1985 de Santiago Mitre obtuvo la nominación a los Premios Oscar 2023 en la categoría Mejor Película Extranjera. La película sobre el Juicio a las Juntas recibió varias consideraciones en esta temporada de premios y recientemente ganó un Globo de Oro en la misma terna de ese evento.

El film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani fue el estreno nacional más visto del 2022, superando el millón de espectadores en la cartelera de cine, con proyecciones en distintos países del mundo como Estados Unidos, España, Inglaterra, Chile, Uruguay, entre otros.

Argentina, 1985 compartirá terna con All Quiet on The Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y EO (Polonia). La película Decision To Leave de Park Chan-wook también se esperaba que quedara considerada por la Academia, pero no pudo pasar las últimas decisiones de los miembros del jurado.