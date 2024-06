El encuentro será esta noche.

Hoy desde las 22, la Selección Argentina disputará la segunda fecha del grupo A de la Copa América frente a Chile.

En la previa a este encuentro, Scaloni acaba de hablar en conferencia de prensa y respondió sin vueltas sobre cuál será la formación.

Argentina debutó con victoria 2-0 en la Copa América vs. Canadá, y ahora buscará sellar su clasificación a octavos de final venciendo a Chile.

«Diferencias siempre hay en los rivales. Nuestro equipo juega en función de cómo le podemos hacer daño al rival», empezó el DT en rueda de prensa. Y luego se refirió a los eventuales cambios que podría hacer: «Vamos a poner el equipo que mejor se adapte a Chile».

«Canadá y Chile son dos rivales bastante diferentes y hemos tomado nuestros recaudos. El equipo siempre está, responde a las expectativas de cada partido. No cambiará nuestra formación según cómo jueguen ellos, nosotros ponemos lo mejor y nos vamos adaptando». De esta manera, Scaloni explicó su postura, y si bien no dio mayores detalles del once, dejó en claro su plan.

Además, consultado acerca de las dificultades que presentará también el campo de juego del Metlife Stadium, el entrenador no quiso entrar en polémicas y bajó el tono de sus declaraciones: «No lo vi todavía, ya dije lo que tenía que decir. Ahora hay que adaptarse a lo que hay. No quiero incidir en ese aspecto, es igual para todos. Se habló demasiado».