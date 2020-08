El documento extiende el período en el que los bonistas pueden expresar su adhesión a la propuesta del 24 al 28 de agosto. Detalla los cambios a la oferta anterior y las condiciones en las que se pagarán los costos de asesoría legal de los principales grupos de bonistas

El Ministerio de Economía del gobierno nacional presentó hoy ante la Securities an Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos la enmienda a la oferta de canje de deuda regida por tribunales extranjeros que incorpora las modificaciones acordadas con los principales grupos de bonistas. El documento extiende la fecha para adherir a la propuesta del 24 de agosto al 28 de este mes. El trámite era necesario para permitir a los tenedores de bonos elegibles sumarse a la operación y, dado que tiene que haber un mínimo de 10 días para que el mercado de su respuesta, la presentación este lunes obligó a estirar la fecha de cierre.

El comunicado y el documento que detallan las modificaciones a la propuesta argentina se detienen sobre el cambio en las fechas de pago de intereses de los nuevos bonos, establece nuevas pautas para los títulos que serán emitidos para el pago de intereses corridos, define los términos en los que los bonistas tenedores de papeles en euros podrán pasar a títulos en dólares estadounidenses, limita la capacidad del Gobierno de “re designar” series de títulos en caso de una nueva re estructuración, además de establecer la forma en que los asesores de los acreedores podrán cobrarse sus honorarios.

El comunicado de prensa enumera los cambios hechos al prospecto. Primero, fija “las fechas de pago de los intereses y del capital de los nuevos bonos el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre de cada año pertinente”.

En segundo lugar, modifica las fechas “de pago del capital de: i) los Nuevos Bonos que se entregarán como Consideración de Interés Acumulado y Consideración de Consentimiento Adicional, que comenzarán a amortizarse en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029, ii) los Nuevos Bonos 2030 en dólares y los Nuevos Bonos 2030 en euros, que comenzarán a amortizarse en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, siendo la primera cuota por un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante, y iii) los Nuevos Bonos 2038 en dólares y los Nuevos Bonos 2038 en euros, que comenzarán a amortizarse en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038″.

Entre otros puntos, también modifica la capacidad de la Argentina para “re designar” series de bonos en eventuales reestructuraciones de deuda futuras. El término re designación se refiere a la capacidad del Gobierno de seleccionar series de bonos para maximizar el grado de adhesión de acreedores a procesos de reestructuración de deuda y arrastrar series de bonos que obtengan bajos niveles de adhesión.

Así, el comunicado ante la SEC explica que el prospecto especifica “las circunstancias futuras en las que la República podrá volver a designar la serie de títulos de deuda afectados por una modificación de la materia de reserva o, si procede, realizar una modificación “uniformemente aplicable” después de una modificación de la serie cruzada con votación de dos niveles o una oferta de intercambio de reestructuración”.

También añade ”un compromiso de la República de publicar anualmente cierta información sobre la deuda”.

Por último, se fijan las condiciones para el pago de los honorarios de los asesores legales de los tres principales grupos de acreedores.

“Disponer que para compensar al Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos Argentinos, al Grupo de Tenedores de Bonos de Intercambio y al Comité de Acreedores Argentinos (los “Acreedores de Apoyo”) por los honorarios y gastos de sus asesores en relación con la Invitación, el monto total del capital agregado de los Nuevos Bonos 2029 en dólares de los EE.UU. y los Nuevos Bonos 2029 en euros que los Tenedores y los Tenedores no elegibles tendrían derecho a recibir de otro modo de conformidad con la Invitación se reducirá en USD 28,96 millones (utilizando un tipo de cambio de 1 euro = 1,1855 dólares y repartidos de manera proporcional entre los Nuevos Bonos 2029 en dólares y los Nuevos Bonos 2029 en euros en función del importe final del capital agregado de cada una de las series de Nuevos Bonos que se emitan en relación con la Invitación) (los “Bonos de reembolso de gastos”)”, detalla el comunicado.

“Los Bonos de Reembolso de Gastos se dividirán en partes iguales entre los tres grupos y se entregarán a las cuentas que los representantes de cada uno de los Acreedores de Apoyo (es decir, White & Case LLP por el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos Argentinos, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP por el Grupo de Tenedores de Bonos de Intercambio y Clifford Chance US LLP por el Comité de Acreedores Argentinos) indicarán por escrito al Agente de Información antes de la Fecha de Liquidación. Para evitar dudas, la República no asumirá ningún gasto de los Acreedores de Apoyo o sus asesores en relación con la Invitación, ya que los Bonos de Reembolso de Gastos (i) no aumentarán el monto total de los Nuevos Bonos 2029 en dólares y los Nuevos Bonos 2029 en eros que la República emitirá de conformidad con la Invitación y (ii) reducirán a prorrata el monto principal de los Nuevos Bonos de USD 2029 y/o los Nuevos Bonos 2029 en euros que cada Titular y el Titular Inelegible tendrían derecho a recibir de otro modo de conformidad con la Invitación”, agregaron.