Ya presentaron un pedido formal pero continúan sin respuestas.

Artesanos independientes del Valle de Uco, cansados de golpear puertas en buscas de respuestas, continúan en un pedido para volver a la actividad, en esta oportunidad, reunidos en el departamento de Tunuyán, piden a las autoridades del Municipio la correspondiente habilitación del protocolo.

Constanza Carrizo, integrante del grupo de trabajo, comentó en diálogo con Canal 8: “Estamos pidiendo volver a la actividad, hace siete meses que no estamos trabajando. Más allá de que hemos modificado nuestras formas de ventas a través de la virtualidad, ya es necesario que nos habiliten poder feriar y tener otro contacto con la gente, porque ya no podemos sostener nuestra situación económica”.

Además aseguró, “estamos dispuestos a trabajar, hay un protocolo a nivel provincial de ferias que es el que pedimos que nos habiliten porque está, ya hay ferias que están funcionando. Hemos presentado notas, ofreciendo soluciones, alternativas y pidiendo una respuesta porque hasta ahora no tenemos respuesta ni del Intendente ni de nadie”.

Algunos de los trabajadores manifiestan que al intentar volver a la actividad han sido detenidos por personal policial, “está prohibido, porque no hay permisos que te avalen como artesano, solo vendedores ambulantes”, resaltó una las mujeres.

Otro artesano, que llegó desde Córdoba al inicio de la cuarentena, actualmente se encuentra en el Valle de Uco, “estuve buscando algún lugar para poder trabajar. Somos una de las pocas actividades que aún no están habilitada, pero no hay motivos específicos por el cual no podamos trabajar. Es algo grave para nosotros, por eso lo estamos reclamando”.