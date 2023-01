Su nombre es Héctor Vides.

Desde Tucumán Héctor Vides llegó a Tunuyán, es artista, hace dibujo y pintura. Actualmente está sin trabajo, y necesita ayuda de la comunidad.

Una vecina del departamento ayudó en la difusión de este pedido. En diálogo con Canal 8, Héctor manifestó, «hace dos semanas que estoy acá, me dedico a otra clase de dibujos, como caricaturas, letras. Es un don creo yo, no tengo el estudio suficiente como para corregirlo, pero me animo”.

“Por el momento no hemos conseguido un buen trabajo, tampoco un buen alquiler. Hemos pasado noches en la calle”, relató el joven.

“Ya no tenemos ni colchón”, agregó. Por este motivo, difunde su trabajo para quienes estén interesados en contratarlo y así brindarle ayuda, “hago diseños personalizados, cualquier tipo de trabajo”.

Quienes deseen contratarlo pueden hacerlo a través del 2622616714.