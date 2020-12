“Cascarudo”, suele ofrecer sus espectáculos en el Valle de Uco.

El Payaso Cascarudo, reconocido artistas por adopción en el Valle de Uco, fue víctima de un robo, en su primer show de regreso en pandemia.

Tras meses sin la posibilidad de retomar las presentaciones, el joven sufrió el robo de una maleta con gran cantidad de material de trabajo. El episodio de inseguridad tuvo lugar en la Ciudad de Mendoza, cuando cargaba el equipo en su vehículo. Extiende el pedido a la comunidad con la finalidad de recuperar sus elementos.

A través de su página de Facebook expresó: “Tengo una noticia no tan agradable. Me robaron la maleta con mis cosas de circo. Si me pueden ayudar a compartir la publicación se los agradezco de corazón”.

En el interior de la maleta que fue robada se encontraban materiales como, malabares; tres clavas K8 blancas, chalupas y sombrero y algunos accesorios de payaso. Para brindar información, se puede tomar contacto al número 261-6941320.