La víctima contó a Canal 8 su testimonio.

Andreina Herrera es una reconocida vecina de Tunuyán, durante años trabajó en medios radiales locales. Fue la víctima de este violento hecho, relató el terror que vivió cuando circulaba por la vía pública. «Me cambió la vida por completo por $220, porque lo único que quieren es plata».

Fue interceptada en un descampado, «todos los días a las 8 de la mañana paso por Moreno y Francisco Delgado, para ir hacia el centro. Vuelvo siempre a las 18 hs. Ese día no había nadie, cruzo y vi en la punta a un hombre flaquito».

«Cuando iba saliendo, siento que me agarran del pelo, me tira al piso, me arranca la cartera, me pega una piña en la cara», contó.

Sobre la brutal golpiza agregó, «me empezó a pegar porque me quería quitar la cartera, traté de defenderme lo más que pude. Me dio una patada en la cara, pongo la mano y me quebró el dedo gordo, además tengo dos fisuras grandes».

Sobre las lesiones que sufrió, «estoy enyesada no puedo moverme, yo trabajo para poner pagar el alquiler, comer. Ahora quedé a la deriva, porque no puedo trabajar, no puedo hacer nada».

Sobre el agresor dijo, «es un dolor en el alma que tengo, de solo imaginarme que este niño de 18 años no haya tenido compasión».