A partir de este viernes 27 y hasta el 31 de marzo se podrá realizar la inscripción en la oficial de Anses para monotributistas A, B y sociales y trabajadores informales. Hay un día específico para cada terminación de DNI para no colapsar el sitio. Los beneficiaros de AUH también percibirán el bono pero no necesitan inscripción previa. Aquí, los detalles del trámite a realizar.

En el marco de la crisis por la pandemia de coronavirus, el Gobierno nacional lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por el cual en abril monotributistas de las categorías más bajas y trabajadores informales percibirán 10 mil pesos.

En este sentido, Anses brindó detalles sobre cuáles son los requisitos, hacia quiénes está destinado, la fecha de inscripción y cómo solicitarlo.

Según anunciaron desde el ente nacional, la preinscripción se realiza entre el 27 y el 31 de marzo en la página web de la Anses. La fecha para completar el formulario dependerá de la terminación del DNI del interesado.

En el caso de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, de cumplir con los requisitos, lo percibirán automáticamente.

El pago de los 10 mil pesos, que cobrará un solo integrante del grupo familiar, se realizará por única vez en abril. Sin embargo, según aclararon, podría sumarse un nuevo bono extraordinario en mayo que, de ser necesario, será anunciado por el Gobierno nacional.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Trabajadores y trabajadoras informales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Monotributistas de las categorías A y B.

Los requisitos

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; de una prestación de desempleo; de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Vale aclarar, que esta suerte de bono es compatible con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

¿Cómo es el trámite?

El trámite se realizará, únicamente, completando un formulario en la página web de la ANSES, la cual, una vez finalizada la fecha de inscripción, «analizará la información y podrá solicitar datos complementarios, por ejemplo, una cuenta bancaria para el pago».

¿En qué momento puedo completar el formulario?

Para evitar el colapso de la página web el organismo nacional dispuso fechas específicas, que están delimitadas por la terminación del DNI del interesado.

Terminación 0 y 1: viernes 27 de marzo.

Terminación 2 y 3: sábado 28 de marzo.

Terminación 4 y 5: domingo 29 de marzo.

Terminación 6 y 7: lunes 30 de marzo.

Terminación 8 y 9: martes 31 de marzo.

En detalle

La información está disponible en el link: www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia