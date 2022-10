Sigue el operativo de búsqueda a pesar de las inclemencias del tiempo y el gran caudal de agua.

Las impactantes imágenes que recorren sobre el inmenso caudal de agua en las Cataratas, no dejaron de sorprender. Este lunes, además se conoció la noticia de que un hombre cayó al agua mientras se encontraba haciendo turismo en el Parque Nacional Iguazú.

Lo llamativo es que los presentes en sus declaraciones no saben precisar si se trató de una caída o un suicidio. Hay circunstancias que llaman la atención, como es el caso de que una vez en el agua, esta persona no pidió ayuda, no intentó evitar la caída.

Además a esto se le suma que el hombre estaba sólo, no estaba acompañado por ninguna persona. No hay denuncias relacionadas con la ausencia de una persona. Tampoco se ha denunciado por parte de los propietarios o administradores de los centros hoteleros o de hospedaje con respecto a la ausencia de un huésped.

Frente a este escenario, Martín Britez, juez de Instrucción N°3 de Puerto Iguazú, brindó hoy más detalles del caso mientras recogen la mayor cantidad de testimonios de testigos y empleados que trabajaban en el Parque al momento del accidente.

La búsqueda continua en pie a pesar de las inclemencias climáticas en la región, y el importante caudal de agua que registran las Cataratas desde la semana pasada, aún no se pudo determinar el paradero del visitante pero sí se encontró parte de una zapatilla, que podría ser de su pertenencia.

Por otro lado, el juez Brítez se refirió a la versión que trascendió en redes sociales y que apunta a que el hombre se habría querido tomar una “selfie” en un lugar prohibido y, como consecuencia de su imprudencia, cayó en el salto Bosetti. “Esa versión no se plasmó en ninguno de los testimonios, lamentablemente es un trascendido que se viralizó en las redes y en los medios, pero nosotros no la tenemos corroborada. Todo lo que no esté en la causa para nosotros no existe”, sostuvo.

En cuanto a la fotografía que muestra al hombre con el agua hasta la cintura luego de caer al vacío, adelantó que “va a ser peritada para corroborar si es real o trucada”.

Luego de varias horas de búsqueda, hoy encontraron un cuerpo en Foz de Iguazú, Brasil.

Se trata de un hombre que aún no se ha podido confirmar su identidad y se investiga si se trataría de la misma persona que cayó el pasado lunes. Desde el cuerpo de bomberos, afirman que sigue siendo un misterio porque tampoco se cuenta con la identidad del turista, por lo que el hallazgo de este cuerpo no confirma nada aún.