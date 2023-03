Aveiro: «Me pidieron que fuera candidato a Gobernador»

«Ya dejé claro que no me interesa», aseguró.

El pasado fin de semana, con el cierre de las listas para las elecciones desdobladas del próximo 30 de abril, el Frente Elegí de Tunuyán presentó a quienes acompañarán al precandidato a intendente Emir Andraos.

Así se conoció oficialmente que como primer candidato a concejal irá el actual jefe comunal, Martín Aveiro. Esto, en medio de varias especulaciones sobre una posible aspiración a la gobernación.

Al respecto, en la mañana de este miércoles, sobre su futuro político dialogó con Canal 8, «se ha hablado mucho, estuve en Buenos Aires, me pidieron que fuera candidato a Gobernador. Dentro del peronismo también me se ha hablado mucho esto. Emir me dijo lo que pensaba, para él sería importante que lo acompañe y que sigamos haciendo el gran equipos que somos».

«Es difícil entender un renunciamiento, todavía la gente me sigue preguntando, todavía me siguen diciendo que siendo candidato a concejal también podría ser candidato a Gobernador y ya dejé claro que mi posición, es no. No me interesa ser candidato a Gobernador, en lo personal con todos méritos que eso tendría, no me interesa ser candidato a Diputado nacional, solo me interesa seguir trabajando por todos los tunuyaninos».

En ese sentido agregó, «con todo lo que hemos construido en Tunuyán, lo importante era renunciar a pretensiones personales o a invitaciones a cargos provinciales o nacionales y seguir apostando por Tunuyán».