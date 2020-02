El intendente de Tunuyán dio una conferencia de prensa para hablar sobre algunos puntos que tocan a Tunuyán, tras la no aprobación del endeudamiento para obras incluido en el presupuesto 2020 del gobierno provincial. Aveiro apuntó al ministro de Infraestructura y dijo que nunca estuvo incluido el proyecto de la planta de tratamiento cloacal para Tunuyán.

«Una vez que se dio media sanción en Diputados el miércoles y ante las notas periodísticas que han dado miembros del gobierno provincial en los medios de comunicación, me obliga a salir a explicar algunas cosas. No puedo permitir que sigan subestimando y mintiendo a los tunuyaninos, como ya ha pasado anteriormente. Nos siguen tratando como si fuéramos de otro lugar y como que no entendemos nada y no lo voy a permitir», comenzó diciendo el jefe comunal.

«Quiero dejar en claro situaciones que tienen que ver con el presupuesto, sobre todo para que no subestimen a los tunuyaninos. Específicamente cuando el gobierno sale a los medios a decir de las obras que haría en Tunuyán y lo demuestro con papeles. Ayer el ministro de Infraestructura (Isgró) se refirió a que Tunuyán se v a aquedar sin renovación de la planta cloacal. Directamente, el ministro no tiene proyecto de la obra cloacal y se enteró de que esa obra se tiene que hacer porque yo se lo dije», apuntó Aveiro y agregó: «ese es un pedido que vengo haciendo hace 8 años, no solo al gobierno de Cornejo, sino al gobierno anterior también (de Paco Pérez), que es la necesidad de sacar los líquidos cloacales hacia Rivadavia y generar el desarrollo forestal, con el reuso de los líquidos, que resulta mucho más barato bombear para el otro lado que hacer una planta de tratamiento de residuos cloacales y que deje de contaminar el Río Tunuyán», señaló.

El intendente valletano continuó: «lo que digo es que no existe ningún proyecto. No tienen monto, no tienen planificación alguna. No existe nada», enfatizó el intendente tunuyanino en relación a la planta de tratamiento de líquidos cloacales en el departamento y aclaró: «y en el presupuesto tampoco está».

Luego, Aveiro siguió con el tema pero ahora hablando de las varias obras que sí están enumeradas e incluidas en el presupuesto 2020 para Tunuyán y se refirió a que todas ellas son obras que ya habían sido presentadas en 2015 y que después de varios endeudamientos no se completaron.